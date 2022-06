Tolima vs Nacional la final: lo bueno, malo y feo de la sexta jornada

Los cuadrangulares finales llegaron a su definición con Atlético Nacional como el líder del Grupo A, el llamado grupo de la muerte, y un Deportes Tolima que superó a La Equidad que dio pelea al igual que un Deportivo Independiente Medellín que esperaba un milagro en la sexta jornada.

Tolimenses y antioqueños protagonizarán una nueva final y recrearán lo que fue esa instancia final que disputaron en 2018 en la que Deportes Tolima puso en su escudo una segunda estrella, y posteriormente, cosechó la tercera ante Millonarios. Nacional buscará seguir reinando el Fútbol Profesional Colombiano con su decimoséptima estrella, y rompiendo una racha de cinco años sin levantar el trofeo liguero. Esto fue lo bueno, malo y feo de la jornada decisiva:

Lo bueno

- Definición expectante: en busca de sacar a los finalistas, Atlético Nacional sufrió más de la cuenta por un tempranero gol del Junior, pero posteriormente se repuso. Los tiburones necesitaban dos tantos para lograr su cometido de meterse en la final. Por el Grupo B, Medellín arrasó, pero el Deportes Tolima ganó por la mínima diferencia y sin importar el triunfo paisa, dice presente en la búsqueda por el trofeo.



- Lluvia de goles en la fecha: solo hubo un partido que no tuvo más de un gol marcado que fue el del Deportes Tolima vs Envigado. Medellín consiguió un resultado favorable de visita de 1-5, mientras que, en el Grupo A, ambos cotejos quedaron 2-1 a favor de los locales.



- Tolima y Nacional lideran reclasificación: tolimenses y antioqueños confirmaron su paso a una merecida final por lo hecho en el torneo. Son los dos equipos que más unidades sumaron y definirán el título. Sumando los 13 puntos que hizo el Deportes Tolima en cuadrangulares, sumó 53 unidades, cinco más que Millonarios. Atlético Nacional cosechó 12 en el Grupo A y suma 48 igual que los embajadores.



- Deportes Tolima y Hernán Torres, tercera final consecutiva: confirman el gran momento que viven al llegar a su tercera final. Primero fue Millonarios, con título tolimense, luego Deportivo Cali, un desliz, y ahora será un partidazo contra Atlético Nacional. Demuestran el gran equipo, los excelentes directivos que tienen, y esa sed de conseguir títulos de un momento a otro. Los pijaos dejaron de ser ese equipo que hacía tremendos todos contra todos y luego se caían completamente.



Lo malo

- Una despedida gris de Millonarios: hacer 42 puntos en el todos contra todos para salir eliminados en los cuadrangulares finales. Una opaca participación en la que nunca fueron superiores a Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga o Junior. La falta de gol estuvo presente y fue lo que marginó a Alberto Gamero y sus dirigidos. Viajaron a Bucaramanga y querían culminar el torneo con tres puntos, pero dos errores en defensa aguaron el deseo de los albiazules.



- Goleada que de nada sirvió: el Deportivo Independiente Medellín viajó a la capital con la necesidad de los tres puntos y que Deportes Tolima no sumara ninguna unidad ante un Envigado de una cara muy floja. Aunque golearon a La Equidad 1-5, reaccionaron tarde y quedaron comprometidos perdiendo unidades importantes como un empate ante los envigadeños sin goles, una caída frente al Tolima con superioridad numérica e igualdad en la primera ronda en casa ante los mismos tolimenses. Se eliminaron solitos.



- La expulsión condicionó a La Equidad: tan solo se jugaban cuatro minutos cuando en una salida de Washington Ortega, tocó el balón con la mano cortando una jugada de un posible gol. Carlos Betancur no dudó en expulsar al arquero uruguayo. La inferioridad los complicó, regalaron espacios y no pudieron parar el vendaval paisa.



- Junior se regaló en defensa: aunque no jugó para nada mal y sacaron a Kevin Mier como la figura, los dos goles de Nacional fueron gracias a una mala actuación de los laterales barranquilleros con centros capitalizados por Jefferson Duque y Jhon Duque. La buena actuación quedó manchada por la parte de atrás.



Lo feo

- Mucha fricción en los partidos: lo que manchó la última jornada de los cuadrangulares fue los golpes y las recurrentes faltas en cada partido. Cuatro encuentros y en total hubo 99 infracciones, 25 tarjetas amarillas y tres expulsiones.



- Nacional vs Junior, caliente desde el primer minuto: ambas escuadras se jugaban sus cartas para definir quién iba a la final. Desde el vamos, los ánimos estuvieron muy calientes. Disputas recurrentes entre Miguel Ángel Borja y los defensores de Nacional, y al final, todo se destapó con una trifulca en la que salieron expulsados Nelson Palacio por Nacional y Fredy Hinestroza por Junior.