Fernando Uribe, chiflado en Nacional vs. Junior: hinchas no perdonan

La fiesta de los hinchas de Atlético Nacional, en el partido contra Junior de Barranquilla, que ganó el equipo antioqueño 2-1 y que lo clasificó a la final de la Liga BetPlay I-2022, no impidió que la afición le demostrara a Fernando Uribe, atacante del tiburón, que no lo quiere y no olvida.



A Uribe lo recuerdan por la demanda que interpuso Cortuluá en un caso de derechos deportivos y pactos económicos, que obligó al club verdolaga a pagar una alta suma para saldar la deuda y librarse del lio jurídico.



Uribe llegó a recibir amenazas de seguidores de Nacional, pero con el tiempo las cosas parecían haberse calmado.



Sin embargo, este miércoles, cuando se anunció el cambio en Junior, se vio la camiseta ‘20’ de Uribe al minuto 52, ingresando por Daniel Giraldo, desde todos los sectores del estadio Atanasio Girardot bajó el rechazo al delantero risaraldense, con rechiflas que retumbaron.