Medellín goleó 1-5 a La Equidad, pero no le alcanzó para ser finalista

Deportivo Independiente Medellín venció 1-5 a La Equidad, por la sexta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. El poderoso tuvo un gran juego contra los aseguradores, pero no les alcanzó para ser finalistas, por el triunfo de Tolima sobre Envigado. Los goles del rojo fueron de Adrián Arregui en dos ocasiones, al igual que Juan David Mosquera, otro de Felipe Pardo y por el local, descontó Pablo Sabbag de tiro penal.

El partido comenzó movido, con La Equidad intentando avanzar y Medellín saliendo en contraataque. Al minuto 4, el arquero Washington Ortega le cometió falta a Diber Cambindo fuera del área. El árbitro Carlos Betancur decidió en expulsar al uruguayo, quedándose el equipo capitalino con 10 jugadores. Alexis García decidió sustituir a Juan Mahecha para que ingresara el arquero suplente Sergio Román. Cuatro minutos después tras el cobro de tiro libre de Andrés Cadavid, el golero local concedió un rebote que logró aprovechar Adrián Arregui para abrir el marcador y meterle presión a Tolima en su juego contra Envigado.



Con la ventaja en el marcador, Medellín seguía insistiendo para estirarlo a su favor. Fue al minuto 18, que Juan David Mosquera quien anotó el segundo para el conjunto visitante. El lateral, quien en este partido fungía como extremo, aprovechó un pase filtrado de Adrián Arregui y ante la salida del arquero, logró definir con tranquilidad.



Sobre el minuto 23, Medellín tuvo que hacer su primera sustitución, debido a la lesión de Juan Guillermo Arboleda minutos antes, con un choque entre el lateral y el arquero Luis Erney Vásquez. En lugar de Arboleda, ingresó Felipe Pardo.



Mientras se disputaba el partido en Techo, en Ibagué ganaba Tolima 1-0 a Envigado, con gol de Sergio Mosquera, quien reaparecía en el equipo vinotinto. Con este resultado, los ‘pijaos’ estaban asegurando el lugar en la final. Para Medellín, le servía que los naranjas marquen dos goles para derrotar a su rival y con su victoria, lograr ese objetivo.



Al minuto 36, José Hernández Chávez tras un centro de Felipe Pardo, estrelló la pelota en el palo izquierdo del pórtico asegurador. El partido era con un claro dominador en el equipo visitante, mientras que La Equidad no lograba recuperarse del golpe inicial con la expulsión.



Medellín seguía atacando y en tiempo de descuento, un centro de Edwar López al área, Felipe Pardo estaba llegando al área y fue derribado por Daniel Polanco. Luego de revisar el VAR, Carlos Betancur sancionó el penal, que cambió por el tercer gol del DIM Adrián Arregui. El poderoso se fue al descanso con una ventaja de 0-3 a favor y esperando una remontada de Envigado en Ibagué.



En la etapa complementaria, La Equidad realizó tres cambios: José Estupiñán, Yoiver González y Amaury Torralvo ingresaron en lugar de Daniel Polanco, Bleiner Agrón e Israel Alba. El conjunto asegurador tomó un nuevo aire y al minuto 8, Francisco Chaverra de media distancia mandó la pelota al horizontal.



Sobre el minuto 12, Yoiver González sufrió una falta dentro del área por parte de Andrés Cadavid. El zaguero poderoso fue amonestado y el árbitro Carlos Betancur no dudó en sancionar el penal. al minuto 14, Pablo Sabbag cambió la falta por el gol que descontaba en el marcador al equipo capitalino.



Al 15, Julio Comesaña decidió ingresar a Vladimir Hernández en lugar del colombo venezolano José Hernández Chávez. El conjunto rojo volvía a inquietar a su rival, con un remate de Andrés Cadavid de media distancia, tras un pase de Vladimir, el central mandó la pelota muy cerca de la escuadra izquierda.



Al minuto 34, Felipe Pardo anotó el cuarto gol para Medellín. El atacante poderoso remató de pierna izquierda muy escorado, desde la banda derecha a la escuadra derecha. El ‘17’ rojo aprovechó un pase de Edwar López.



Medellín seguía atacando y al minuto 40, Juan David Mosquera llegó a su doblete y el quinto gol del rojo sobre La Equidad. El lateral y extremo logró pincharle la pelota al golero Román, quien no logró contener su remate.



Al final, el conjunto rojo marcó una goleada importante, pero no le alcanzó para clasificar. El equipo dirigido por Julio Comesaña termina una buena campaña, donde participó en tres torneos y volvió a unos cuadrangulares tras cuatro años. Lo de La Equidad fue muy malo esta noche, teniendo opciones para clasificar, pero no pudo competir.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8