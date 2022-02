Falcao, sin querer queriendo: 'Estoy cerca ¿Nueve? Ahora sí me motivo'

Falcao concedió una entrevista, una más de las que le corresponden como una de las figuras de la Liga de España. Lo curioso es que no fue sobre el tema de siempre, las polémicas de la Selección Colombia, sino que lo invitaron a ir a su infancia y a la posibilidad que todavía puede defender: romper más récords.

La primera sorpresa fue cuando le preguntaron si le obsesionaba convertirse en el máximo goleador de la historia de Colombia: actualmente tiene 337 goles mientras que Aristizábal se retiró con 346.



"Nunca lo había pensado", dijo. ¿En serio? "Creo que estoy cerca ¿Nueve? Ahora sí me empiezo a motivar, pensaba que estaba a más, me gustaría. Víctor Hugo Aristizábal fue una leyenda nuestra y es quien tiene el registro y poder superarlo sería un honor para mí", dijo en Sabor Fútbol.



Al hablar de su ídolo de infancia no tuvo ninguna duda: "Ronaldo, el brasileño. Era mi referente cuando era chico. Lo miraba mucho. Cuando se tienen títulos han sido momentos muy lindos que he vivido y difíciles son las lesiones. Cuando son muy largas, eso ha sido lo más difícil", afirmó.



¿Catar 2022 con Selección Colombia? No lo descarta pero tampoco se engaña:"Obviamente me gustaría jugar otro Mundial. Está difícil, pero hay que creer hasta el final. Jugar el Mundial de Rusia y marcar fue un momento bonito", concluyó.