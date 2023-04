¿Rotar o no rotar? Sorprendente ranking en Liga revela si vale la pena

Rotar o no rotar. Esa es la cuestión en la Liga Betplay I 2023, en la que unos creen que darles descanso a los titulares habituales es una moda caprichosa y otros sienten que es una apremiante necesidad.

La idea de la rotación tiene varias motivaciones: administrar el recurso humano para tener a los mejores siempre habilitados y frescos en los grandes retos, darles motivación y oportunidad a quienes en teoría son los jugadores de la segunda línea y, al final, repartir la responsabilidad del resultado en toda la nómina para que nadie se sienta al margen.



Decía hace poco David Mackalister Silva que no solo era un convencido de esa idea de la rotación sino que además esperaba que a los más jóvenes no les tocaran partidos en teoría manejables, sino que fueran a los clásicos y a los partidos definitivos para que aprendieran a manejar la presión y se sintiera realmente parte de los logros y también de las caídas como parte de su formación.



Pero la dictadura del resultado, ¿realmente da opción de eso? Todo pasa por la convicción del técnico. Y a veces, al mirar la tabla de posiciones, se premia el atrevimiento.



Es el caso de Millonarios, el equipo que más jugadores ha utilizado en lo que va de la Liga Betplay I 2023: 34 en total. ¿Resultado? Es líder del torneo con 24 puntos y un partido menos. Su participación en fases previas de Copa Libertadores y ahora en Copa Sudamericana ha motivado la decisión de Alberto Gamero de ir con equipos o muy de segunda línea o mixtos, en general con buenas sensaciones, incluso cuando perdió 1-0 contra Once Caldas.



El que le sigue, es el Independiente Medellín, con 31 jugadores utilizados, pensando en Libertadores. Sin embargo, el puesto 12 en la tabla (13 puntos) no es alentador para el técnico David González, al menos por ahora.



El top 5 de los equipos con mayor cantidad de futbolistas usados en Liga lo completan Deportes ​Tolima (29),

Atlético Nacional (28) e Independiente ​Santa Fe (28). Hasta aquí un detalle en común: todos los que puntean están en competencias internacionales, lo que implica más viajes, más partidos y más presión, y además tienen nóminas extensas que se armaron para esa exigencia y que dan esa opción de rotación.





Liga Betplay I 2023 Foto: Sofascore para Futbolred

Después hay una primera sorpresa: con 27 jugadores utilizados están Envigado, Once Caldas, Unión Magdalena y Atlético Huila, estos tres últimos con manifiesta necesidad de sumar para escapar de la presión del descenso, lo que hace pensar que se han probado muchas alternativas en busca de soluciones, no siempre exitosas.



Un escalón más abajo están el campeón Deportivo Pereira, campeón vigente y con torneo internacional pero sin todos los recursos en la nómina de los que sí disponen los líderes de esta clasificación, Alianza Petrolera y Jaguares, todos con 26 jugadores empleados.



Pero el gran desconcierto para por dos equipos: Atlético Junior y América de Cali. El primero ha usado 26 jugadores y el segundo apenas 24. ¿Cómo puede ser que la nómina más costosa del país, la del club barranquillero, la de figuras como Quintero, Bacca y Viera y 14 refuerzos costosos este año, no haya probado más opciones en medio de la crisis de resultados que le costó la cabeza al DT Arturo Reyes? ¿Cómo explicar lo de la escuadra escarlata, que dispone de tremendas estrellas del medio local como Carlos Darwin Quintero, el mejor refuerzo de la Liga, o los internacionales Falque o Suárez y que se da el lujo de sentar al histórico Adrián Ramos, no exprima un poco más la riqueza de su plantilla? Ambos clubes tienen grandes opciones en sus canteras: ¿por qué no les dan más opción? Detalle no menor: ni Junior ni América tienen torneos internacionales.



Después está Águilas Doradas, el segundo clasificado de la Liga y que ha ido ganando prestigio por su buen juego y sus sorprendentes alternativas, ha utilizado hasta aquí a 25 jugadores. Tampoco es que le sobren...

En medio de su caos, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y hasta el luchador Deportivo Pasto han probado 24​ jugadores, La Equidad solo apostó por 23 y Boyacá Chicó, el equipo sensación que lideró la Liga y hoy es cuarto de la Liga con dos partidos menos, ha usado menos jugadores que todos: solo 21. En estos últimos casos la realidad es elocuente: usan lo que pueden porque no tienen más.