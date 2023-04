De 1 a 10, ¿qué tan probable es el regreso de Duván Vergara a América?

No es que se pueda hablar ahora del tema, con el periodo de contrataciones en Liga Betplay cerrado, pero siempre es buen momento para darles rienda suelta a los anhelos.

Uno de ellos tiene que ver con el América de Cali y un recordado y querido ex campeón, quien se fue a Rayados de Monterrey en 2021 a cambio de 2,5 millones de euros por el 70 por ciento de sus derechos deportivos. Fue un negocio redondo.



El aterrizaje fue prometedor pero vino una lesión grave de ligamentos, una operación y un proceso de recuperación que lo sacó de las canchas por casi todo el año 2022. Por fortuna hoy está recuperado y luchando por recuperar su lugar en su club.



Pero mientras ha estado al margen y con dificultades, muchos se preguntaron por qué no repatriar a un jugador que siempre fue desequilibrante para potenciar, con socios como Quintero, Falque o Suárez, el ataque escarlata.



Y al tema no escapó Tulio Gömez, máximo accionista del club, en charla con Zona Libre de Humo de Cali.



¿Qué opinó? "Para traer a Duván hay que dar 6 millones de dólares y cualquier 100.000 dólares de salario".



¿Traducción? No te vistas Duván, que no vas. Difícilmente un equipo colombiano podría darse un lujo de más de 25 mil millones de pesos, solo por la transferencia, más un salario tan alto. Por ahora, es momento de seguir abriendo camino en Rayados. En este lado del mundo, no hay cómo competir con esos rangos de salarios...