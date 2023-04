'Cheché' Hernández se ofrece a Pinto y enciende rivalidad con América

Todos conocen la crisis de resultados del Deportivo Cali, la posibilidad cierta de un descenso si no logra victorias urgentes, el fondo de un caos financiero que amenaza a toda la institución.

Es de tal tamaño la angustia que hasta el técnico Jorge Luis Pinto se quebró este martes en la rueda de prensa en la que dijo que todos en la plantilla "somos honrados" y no pudo evitar las lágrimas.



Ante esa realidad, muchos ex jugadores y entrenadores han ofrecido su ayuda, aunque algunos, como Mayer Candelo, se han sacrificado en vano en ese intento.



Ahora el turno es para José 'Cheché' Hernández, quien ha hablado del problema de su ex equipo y se ha puesto a disposición: “Amo mi Deportivo Cali, me duele lo que está pasando, el presente es tratar de colaborar para salir de esta situación. El profe Pinto me recomendó hace una semana para ir a Huancayo, pero la verdad hasta estoy pensando en hablar con él, ponerme a su disposición y ver cómo ayudamos al Cali”, dijo en Zona Libre de Humo de Cali.



“La dirección técnica que llegue a Cali debe saber que lo que haya lo debe potenciar, fortalecerlo y ahí estará el manejo del DT en su experiencia”, añadió.



Pero sin duda su declaración más polémica no fue sobre el Cali sino sobre el América, su rival de patio. Lo dijo con pleno conocimiento de la reacción, lejos de la calentura, seguro que los ánimos se iban a disparar con sus palabras: “Voy a dar un mensaje muy claro que va a ser que la gente de patio se moleste. Porque ellos están esperando que mi Cali descienda. El Cali no va a descender y el primer hincha que se va a reír de ellos voy a ser yo”.

#ZonaLibreDeHumo: 🗣️🔊 "Voy a dar un mensaje muy claro que va a ser que la gente de patio se moleste. Porque ellos están esperando que mi Cali descienda. El @AsoDeporCali no va a descender y el primer hincha que se va a reír de ellos voy a ser yo":

¿Es el momento para disparar esa rivalidad, cuando el rojo no tiene nada que ver en la situación crítica de los azucareros? Muchos se lo preguntaron en redes sociales, pero Hernández no dudó ni un segundo.

​El Cali vive una situación de mucha presión pero aún tiene su futuro en sus manos. Habrá que ver quiénes efectivamente pueden ayudar y quienes, al final, no.