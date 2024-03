¿Errores en fichajes, ventas y plan de Nacional? Habla el responsable

Uno de los directivos más criticados en la crisis de resultados que vive Atlético Nacional es Esteban Escobar, director deportivo del club, a quien culpan por casi todos los males en la coyuntura actual.

Como correspondía, el directivo habló ante los medios de comunicación y respondió a cada inquietud abiertamente y sin esquivar ningún tema. ¿Convence a sus críticos? Estos son sus argumentos:



Manejo de crisis



Atlético Nacional tiene que ganar el campeonato y lucir en el escenario internacional. Cuando no pasa tenemos que trabajar más. Lo primero que hicimos fue integrar un comité de crisis y al día siguiente de la renuncia de Bodmer teníamos la posibilidad de un entrenador y eso no es fácil. Es un objetivo que nos ha asignado la Junta y no es fácil. La acción rápida que se tomó fue la decisión del cuerpo técnico, Repetto conoce el proceso de Independiente del Valle, ha dirigido equipos grandes y podía asumir el reto, que no es fácil pero sí es lograble. Esa fue la decisión de corto plazo.



Nacional debe tener jugadores para ser responsable financieramente. Desde el punto de vista deportivo el primer responsable es Esteban. Aquí se hace un trabajo financiero para que tengamos un club para mucho rato, que el equipo esté equilibrado y eso lleva a tomar decisiones



Nuevos objetivos con Repetto



En la posición que estamos el primer objetivo es ganar y estar entre los ocho, después pelear el campeonato, la estadística dice que de los últimos títulos, la mitad han sido ganados por técnicos que llegan a mitad de temporada, ojalá sea nuestro caso.



Esperamos tener un fútbol agradable que llene la retina del aficionado y vuelvan al estadio. El desarrollo del talento propio es muy importante, acompañado de experimentados.



Tenemos que lograr la estabilidad del cuerpo técnico, si lo logramos encontrar con el profe Repetto es ideal. Nosotros a la hora de pensar en un cuerpo técnico esperamos que esté alineado con los objetivos nuestros, encontrar cómo del gran talento que tenemos vamos a ganar título, muy pocos se le miden y lo va a hacer él. La elección de los últimos técnicos obedeció a eso y les dimos a todos las mismas garantías.



Bloqueo mental



Después es entender que las cosas no están bien y que hay que hacer cambios. Hay un tema mental complejo en este proyecto, ponerse la camiseta de Nacional es difícil para los jugadores que llegan y los que vienen de abajo, allí creo que el año pasado tuvimos pistas de que sí se puede, jugamos tres finales, ganamos dos y perdimos una por penaltis.



Pero en el último mes y medio no estaba funcionando y a mediano y largo plazo tenemos que repararlo. En un almuerzo lo hablamos con el profe, cómo trabajar desde el área de sicología y scouting, no hemos encontrado el rumbo y tenemos que trabajar esa parte mental a mediano plazo.



Restricciones de presupuesto



El reto hoy es gigante, que el club sea sostenible nos hace manejarnos con presupuestos responsables y serios. La tasa de éxito de contratación es del 60 por ciento, queremos un reto superior. El talento de nosotros tiene que estar acompañado de confianza. Tengo que hacer que el talento se lo crea. Casi todos nuestros jugadores tienen procesos de selección o vienen de destacar en sus ligas, tenemos un déficit gigante en creer en el talento.



Evidentemente tenemos que hacer un trabajo distinto en la búsqueda del jugador no solo llegando a Nacional sino a Medellín, definitivamente tenemos que intervenir, ampliar el equipo de captación y cumplir el objetivo: ganar campeonatos, reconocimiento internacional y promoción de jugadores para la venta. Lo hablamos con el profe Repetto. Se hace un trabajo financiero para que tengamos un club para mucho rato, que el equipo esté equilibrado y eso lleva a tomar decisiones.



¿Prisa por vender?



En Nacional tenemos tal vez los mejores juveniles del país, el año pasado hubo 21 en selecciones Colombia. Así que apalancados en eso, y en el mejor centro de rendimiento del país y casi dela región, el año pasado nos faltó jugar mejor o jugar bonito pero en ese modelo disputamos finales.



Solís, Palacio, Sebastián Gómez, Mier nos dieron resultado y en esa medida combinamos las dos cosas, rendimiento y títulos en el club e ingresos económicos por transferencias. Con los jóvenes esperamos tener la posibilidad de que se consoliden y tengan más de 100 partidos, que sean campeones y se vayan, ese es el punto ideal, pero a veces el mercado se los lleva a los 30 partidos., En la medida de lo posible queremos retenerlos pero no es fácil.



Sobre los préstamos, no es tener jugadores para un año sino que al futuro se pueda controlar mejor la compra, si él sigue rindiendo yo hago la inversión a largo plazo, si nos enfocamos en disminuir el riesgo de que el jugador no se acople habrá soluciones.



Negociaciones en curso



Óscar quiere renovar, lo valoramos mucho, es una negociación, queremos que él esté mentalmente concentrado, cuando rinda al máximo nos va a aportar mucho, es uno de los mejores 60 jugadores jóvenes del mundo. Néider no ha renovado



Comunicación



Nos ha faltado hablar más, antes por distintas circunstancias no pasó, pero tenemos que hablar con la gente más, comunicarlo más, tenemos que hacer estos ejercicios más a menudo, es una manera de acercarnos al hincha, si el equipo juega bien la hinchada estará con nosotros, tienen que ser parte del proceso que nos volverá a dar títulos.



Posibilidades de renunciar



En una situación difícil. Lo fácil es huir y nosotros no somos así, entendemos la situación pero sabemos cómo es el fútbol, el día que ganamos no somos los mejore y cuando perdemos no somos los peores. Necesitamos resultados, no depende de la presencia de Esteban, lo que nos toca es levantarnos todos días a trabajar cada vez más duro. Es la responsabilidad con mis jefes. El fútbol y el resultado marcan mucho, trabajamos todos los días para revertirlo.



No pensamos en estar atornillados, trabajo todos los días por lo mejor para Atlético Nacional, intentamos que sea campeón. ¿Vale la pena? Sí, todos los días con más amor, de eso se trata este reto, trabajar en fútbol es estar sometidos a esto pero todos los días hay revancha.