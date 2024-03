Carlos A. Vélez condenó a Dorlan Pabón por salida de Atlético Nacional

Carlos Antonio Vélez comentó la salida de Dorlan Pabón del Atlético Nacional, en medio de una crisis deportiva que vive el equipo en la Liga colombiana, y que se aumentó con la reciente eliminación en la Copa Libertadores.



Vélez reconoció que Pabón fue un jugador importante para su club, pues ganó varios títulos en su segundo ciclo; sin embargo, señaló a ‘Memín’ de venir de más a menos, en claro descenso en su rendimiento.



Además, Carlos Antonio indicó que a Pabón, y también a Jefferson Duque, les pesó la tarea de ser referentes y les quedó grande guiar a un grupo de jóvenes para liderar el proceso.



“Independiente de eso, el rendimiento había bajado y, la verdad, sobre ellos cayó una responsabilidad, me refiero a Duque y a él particularmente; la responsabilidad de liderar, como veteranos, la renovación del club”, comentó Vélez en su espacio de opinión ‘Palabras Mayores’, en Antena 2 Radio.



Carlos Antonio añadió: “En Nacional, esos dos tenían la responsabilidad y en realidad no fueron fieles al peso de la mochila, bajaron su rendimiento y las cosas no funcionaron como tenían que funcionar; y sí, es cierto, estaban planillados y advertidos que terminaban su contrato y no se les iba a renovar”.



Además, desmintió que Pabón haya tenido con algún dirigente, y se fue en paz con el club. Y de paso, señaló a los que inventaron esas versiones sobre la salida de Dorlan.



“El señor Pabón fue y le dijo a los dirigentes ayer, porque casi que con todos habló, que estaba cansado, presionado, que esto había sido muy duro en los últimos días y que él consideraba que era el momento de cerrar el ciclo; que creía que había cumplido el ciclo y se despidió de todos. Habló con todos, en la mayor tranquilidad del caso y listo, ya está. Pues si tenía alguna diferencia, ¿por qué no la expresó en su momento?, ¿no dizque tuvo que pensar mucho la decisión? Cuando uno tiene diferencias, no piensa decisiones, simplemente se va, eso es magnificar las cosas para echarle más veneno al asunto”, sentenció Vélez.