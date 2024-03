Alejandro Restrepo, confía: ‘Nacional tiene todo para levantarse’

Luego de su salida de Deportivo Pereira donde consiguió el primer título para el equipo risaraldense en Liga y donde tuvo un excelente rendimiento en Copa Libertadores, Alejandro Restrepo puso rumbo a Alianza Lima de Perú, club que actualmente milita cuarto en la Liga Peruana.



Sin embargo, previo a su llegada al club inca, el colombiano fue vinculado con un posible regreso a Atlético Nacional, equipo al cual dirigió a mediados de 2021 y comienzos de 2022.



Pues bien, pese a que su regreso quedó en un rumor, Restrepo habló este martes con Caracol Radio de la actualidad del equipo antioqueño y también se refirió a la salida de Dorlan Pabón de la institución paisa.

Primero, habló sobre si en verdad hubo acercamientos para su vuelta a Nacional: “Nunca hubo algo oficial, siempre hay un montón de rumores y circunstancias. En esto siempre tienen que coincidir los tiempos, tanto institucionales como personales. No hubo ese acercamiento”.



Luego, confirmó que la decisión de su marcha no fue suya: “Hubo situaciones en ese momento, deportivas especialmente, que sucedieron y se tomaron decisiones institucionales. Yo no tomé la decisión de irme, parte de la institución estaba clara en el norte que quería y tomaron la decisión”.



Sobre el presente de Nacional dijo: “Uno desde la lejanía es muy dificil opinar. Uno no quiere que a las personas y a las instituciones que uno quiere no les vaya bien, hablo sobre la parte deportiva, la otra parte no la conozco. Tiene todo para levantar, jugadores, un gran staff, un cuerpo técnico que seguramente lo han escogido por capacitado. Seguramente va a volver en los lugares que toda su hinchada lo quiere ver”.



Además, se detuvo en el tema de la salida de Dorlan Pabón de Nacional y aseguró que el jugador lo hizo mejor entrenador: “Sorprendido y triste porque Dorlan no va a estar jugando, no sé si va a tomar la decisión de continuar o no. Triste porque es un talentoso, es un jugador muy alegre en el día a día, muy buen ser humano. Esa capacidad y el liderazgo irradia hacia sus compañeros. Es un líder futbolístico, un talento innato, un hombre que tiene la capacidad, como pocos, de definir un partido con su personalidad. Le deseo lo mejor en lo que decida hacer y también agradecido porque seguramente me hizo mejor entrenador”.



Finalmente, escogió cuál fue su mejor etapa si en Nacional o en Pereira: “En los dos clubes la pasé muy bien, tengo gratitud enorme con ambos. Nacional me dio la gran oportunidad de arrancar mi carrera en el fútbol profesional. Ustedes saben lo que significa Pereira, por lo vivido, el título, la Copa Libertadores, los futbolistas que se pudieron potenciar y promocionar con nosotros. Estoy agradecido con ambas instituciones, son muy diferentes, pero muy lindos y les tengo una gratitud enorme”.