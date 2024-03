Presidente de Nacional: 'Tenemos crisis de resultados no deportiva'

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, convocó a una rueda de prensa en la que habló francamente sobre la crisis deportiva que vive el club. Como anunció en la presentación de Pablo Repetto como nuevo entrenador, eligió otro espacio para hablar de todas las situaciones alrededor del club, sin eludir ningún tema.







Golpe económico de Libertadores



Nosotros hacemos un escenario con Libertadores, uno con Sudamericana y otro no clasificando, no queríamos este último pero fue la que se dio. Acá estamos asumiendo las responsabilidades. Lo que pasó en al Copa Libertadores fue lo más difícil de todo. Los que tenemos ahora no los podemos sacar.



Soluciones urgentes



Lo único que cambia estos son los resultados, la forma de voltearlo es ganando, clasificando entre los ocho. El problema de Nacional es que cambia de DT cada seis meses y de presidente de cada año, nosotros no somos ajenos al objetivo de la Junta, un club no ve solo de lo deportivo, también de lo financiero. Este año la competencia ha sido muy rápida, tenemos partidos por jugar y creemos que el equipo se va a recuperar, haciendo todos el mejor esfuerzo para ganar, el técnico sabe que tiene que estar peleando títulos, no somos ajenos a eso.



Los fichajes



Antes se traían jugadores pedidos por el técnico al precio que fuera. Ahora escuchamos al cuerpo técnico de turno, buscamos en un universo suramericano porque no podemos traer a a nadie de Europa, vemos que encuadre en el perfil que pide el técnico y los presupuestos nuestros, le damos tres o cuatro opciones para elegir. Cantera, pro ejemplo, fue aprobado por el cuerpo técnico del momento, no dio el resultado y asumimos la responsabilidad, nos hemos equivocado con contrataciones que vienen de afuera pero de los colombianos hemos estado en la medida de acertar en alto porcentaje.



Rendir cuentas



La evaluación con los dueños es permanente, el año pasado se lograron objetivos, desafortunadamente perdimos la final de Liga pero se ganó la Copa y la Superliga, en la segunda Liga había cuatro grandes equipos que tenían opción. Es verdad que el año pasado no fue el mejor pero tampoco el más malo, se privilegió darles oportunidad a jugadores que son patrimonio del club, como Palacios o Mier, no es que tengamos jugadores solo para vender, quisiéramos tenerlos toda la vida, pero ellos buscan otro futuro. Hemos tenido mejoras considerables. Cuando la Junta hace análisis es global, si hoy nos analizan no estamos bien pero al año no ha terminado, por eso hicimos una gran inversión en el técnico, tiene un valor en el mercado suramericano, ha dirigido en varios países y esperamos revertir con resultados.



Elección de Repetto



A las 48 horas de la renuncia del profe Bodmer ya teníamos un acuerdo con el profe Repetto. El técnico se acomoda a lo que queremos, trabaja con proceso, la época más gloriosa de Nacional fue de 2011 a 2017 y qué similitud había entre Escobar, Osorio y Rueda? Eran totalmente diferentes y el equipo fue exitoso. Estamos seguros que en este caso Repetto nos dará los resultados, no lo pudimos traer antes pero ahora está acá.



Nosotros no tomamos decisiones individuales, tenemos una comisión de fútbol y una Junta, y el profe Repetto tuvo unanimidad, lo buscábamos de tiempo atrás, sus resultados lo avalan. No tenemos prejuicio de que sea extranjero o colombiano. Buscamos técnicos que sean exitosos y buenos para el proyecto, sin importar la nacionalidad.



La relación con la hinchada



El equipo es el que trae a la gente al estadio, cómo? mejorando el juego y logrando resultados. Para nosotros es muy importante la hinchada, lo que contagian en el estadio, no solo por presencia ánimo sino la parte económica. Nos preocupamos y esperamos revertirlo, el hincha siempre está invitado pero son los resultados los que los traen de vuelta



Posibilidad de renuncia



​Traer el técnico y salir de nuestros cargos? Lo que nosotros debemos hacer es las evaluaciones pero eso es al final de los torneos, no solucionamos nada con salir corriendo y que no podamos hacer frente a un mal momento, hace unos meses nos abrazábamos cuando le ganamos a Millonarios la Copa, hoy estamos trabajando, la conciencia está.



Yo he recibido amenazas como muchas personas en Atlético nacional, uno lo pone en conocimiento de las autoridades y hasta ahí llega. No es nuevo. Desde ese episodio del partido contra América aumentaron las amenazas.



Tenemos una crisis de resultados no deportiva ni directiva. La junta está analizada por nuestros jefes. Si usted mira la situación global, el último y medio, la calificación fue buena.



Lo último que yo quisiera es irme con el equipo en el puesto 16, quiero irme cuando el equipo esté arriba, ganando, las cosas tienen que mejorar, no estamos atornillados sino trabajando para que las cosas mejoren.