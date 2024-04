Mala racha de Junior en altura ilusiona a Millonarios: duelo crucial

No es la primera ni la única vez que se preguntan en Barranquilla lo mismo: 'qué le pasa a Atlético Junior cuando sale de la ciudad y juega en altura?

La respuesta es esperable: jugar en el llano permanentemente hace que cueste más la respiración y se agoten más pronto los jugadores, especialmente cuando tiene un resultado en contra. ¡Pero si la Liga Betplay tiene nueve equipos de altura! Esa es la parte difícil de explicar para Arturo Reyes, más ahora que se ha complicado en la clasificación a los cuadrangulares.



El empate 1-1 contra Envigado casi acabó el ahorro del equipo, que ha tenido unos cuantos baches en el campeonato y ahora tiene que ir a la temible altura para asegurarse contra un rival directo: Millonarios, a los 2.600 metros de Bogotá.



Junior estaba tranquilo pero ahora no tanto, pues con 25 unidades aún no tiene el cupo listo y enfrenta a un equipo de Gamero que viene superando una terrible racha de siete partidos sin victorias y está ilusionado con avanzar al grupo de los ocho, tras vencer de manera agónica a Pasto.



El duelo será este 17 de abril y el azul jugará con una mala racha de los barranquilleros que necesariamente da qué pensar: lleva cinco derrotas en el año 2024 jugando en altura.



Las lista es la siguiente:



Millonarios 2-0 (final de Superliga)

Boyacá Chicó 2-2

Patriotas 1-0

Fortaleza 2-0

Independiente Santa Fe 3-0.



Así está la cosa: la victoria clasificará a los de Arturo Reyes a la siguiente fase del campeonato, pero el empate o la derrota dependerá de otros resultados y tendrá la obligación de vencer a Once Caldas y al Deportivo Cali en la última fecha, este último de visitante. El escollo, claramente, es la altura. Es ahora o nunca el feliz momento de superarlo e imponerse sin más demoras.