Millonarios sueña clasificar en Liga: así están las cuentas

La fecha 16 de la Liga BetPlay 2024-I dejó muchos resultados sorpresivos y los puntos que cedieron los que iban en la parte alta de la tabla, dejó a equipos que vienen repuntando con chances de lograr un cupo a los ocho mejores.



Por ejemplo, los resultados no pudieron ser mejor para Millonarios, pues ganaron 2-3 agónicamente a Deportivo Pasto de visitante y llegaron a 22 puntos, más tres goles de diferencia, ítems cruciales para aspirar a un lugar.



A Millonarios le quedan tres partidos por jugar en Liga, siendo contra Junior de local, Deportivo Pereira de visitante y luego finalizará contra el eliminado Boyacá Chicó en El Campín.



El embajador tiene dos partidos de local (Junior y Chicó), pero también tendrá duelo con Pereira de visitante, así que de ganar tres partidos (9 puntos en disputa), llegaría a 32 unidades, siendo lo máximo que puede hacer y le bastaría para asegurarse un cupo.



Tener dos partidos de local harían que Millonarios tenga la aspiración de hacer seis puntos y llegaría a 28 puntos, pero le faltaría al menos sumar uno más que sería contra Pereira en el Hernán Ramírez Villegas, así que la oportunidad es buena para que logren el objetivo.



Sin embargo, de llegar a perder o empatar contra Junior, deberá estar obligado a ganar los seis puntos que le quedan y ya la tera sería visitante contra Pereira, que viene haciendo buena campaña. Con ese panorama, se complicaría un poco la clasificación, así que el duelo contra el campeón de Colombia será crucial para las aspiraciones del embajador.



Estos son los partidos restantes para Millonarios en Liga:



17/04/2024: Millonarios vs Junior (local)

20/04/2024: Pereira vs Millonarios (visitante)

27/04/2024: Millonarios vs Boyacá Chicó (local)

Total de puntos posibles: 9