A Junior se le acaban los ahorros: cuentas para clasificar

Junior de Barranquilla no pudo con Envigado en el Metropolitano y apenas empató a un gol en la fecha 16 de Liga BetPlay 2024-I, resultado que no lo favorece de cara a sus aspiraciones de clasificar a cuadrangulares.



Los dirigidos por Arturo Reyes comenzaron bien el torneo y sumaron una buena cantidad de puntos. De igual manera, llegó un bache y salieron de esos malos resultados para victorias importantes que volvió a catapultarlos a los primeros lugares.



Sin embargo, tras el inicio de Libertadores, Junior no ha podido enfocarse de gran manera en Liga y parece que les está pasando factura, pues en los dos últimos partidos apenas han conseguido sumar un punto.



El conjunto tiburón quedó con 25 puntos tras la igualdad en Barranquilla ante Envigado y le quedan tres partidos restantes, así que deberá aprovechar una pequeña pausa en torneo internacional para enfocarse en lo que será la clasificación, pues aún debe sumar 4 puntos como mínimo que le permitan llegar a 29 unidades.





Quedan nueve puntos en disputa y Millonarios será el próximo rival de Junior en Bogotá, así que en la capital deberá aspirar a sumar, pues luego vendrá Once Caldas que viene con buen semestre y está virtualmente clasificado, pero el panorama se complicaría hasta la última fecha en caso de no tener alguna victoria en esos choques, pues en la última jornada enfrentará a Deportivo Cali en Palmaseca, así que la tarea se volvería más difícil.



Por ahora, Junior tiene altas posibilidades de clasificar, pero esos cuatro puntos restantes parecen difíciles por el complejo calendario con rivales que se juegan también la vida.



Calendario restante para Junior en Liga:



17 de abril: Millonarios vs Junior

20 de abril: Junior vs Once Caldas

27 de abril: Deportivo Cali vs Junior