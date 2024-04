Junior no pudo con Envigado y se empieza a complicar en Liga

Luego de su participación en Libertadores contra Universitario, el Junior retomó a competencia en Liga BetPlay 2024-I para seguir peleando la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares y frente a Envigado, el tiburón buscaba una victoria, que al final, terminó siendo difícil, pues apenas empataron 1-1.



El primer tiempo entre ambos fue bastante parejo y hubo muy pocas llegadas para los equipos, aunque el sistema defensivo de Envigado fue importante para evitar que Junior consiguiera llegar de manera intensa.



A ese irregular comienzo de Junior, se le sumó que tuvo la oportunidad para abrir el marcador por la vía del penalti, pero el VAR terminó anulando esa opción para los locales, generando un poco polémica.



Ante las pocas opciones de gol claras para Junior y Envigado, los primeros 45 minutos quedaron en tablas, así que el complemento iba a hacer decisivo para tiburones y envigadeños.



Sin embargo, el equipo que terminó poniéndose arriba fue Envigado, luego de un ataque que terminó siendo fulminante para Junior.



Luis Díaz, el joven jugador de 19 años, hizo una media tijera en el área e impactó con potencia para derribar el arco defendido por Santiago Mele, quien no vio venir ese remate que fue el 1-0 para la visita.



Aunque parecía que Junior no iba a encontrar el camino, el acelerador llegó y sobre el minuto 66 Carlos Bacca terminó haciendo un gol tras cazar un rebote tras un cabezazo de Marco Pérez que pegó en el palo.



El juego se niveló y empezaron las acciones a ser protagonistas, más que todo para Junior que empezó a atacar de manera constante para marcar el segundo gol, pero por infortunio tuvieron la expulsión de Walmer Pacheco que condicionó al equipo en los últimos 15 minutos.



Las llegadas para ambos equipos fueron mínimas, pero Junior con uno menos intentó llegar a la victoria y el que fue más intenso en ataque fue Marco Pérez, quien luchó con los defensas para poder ser ese distinto, pero no terminó siendo suficiente para llegar a ese anhelado gol.



Al final, Junior igualó a un gol y este resultado los deja séptimos con 25 puntos, mientras que Envigado, ya eliminado quedó con 16 unidades.