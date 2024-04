Mackalister Silva y Banguero estarían disponibles importante partido

Millonarios ha padecido con las lesiones en esta temporada y el técnico Alberto Gamero ha tenido que reestructurar la nómina para poder tener un rendimiento óptimo, aunque los resultados no se han dado como ha querido por las constantes bajas.

Pese a ello, Millonarios ha logrado salir de baches y en Liga BetPlay 2024-I aún está peleando por clasificar, además, en Libertadores no ha desafinado más allá de la derrota ante Bolívar en La Paz.



La baja más sensible que ha tenido Millonarios ha sido la del capitán David Mackalister Silva, quien también ha tenido contantes lesiones musculares que lo han alejado de los campos e incluso, no pudo estar contra Bolívar tras salir lastimado frente a Flamengo, pero Gamero lo podría tener para un juego decisivo de Liga.



Información confirmada:



Millonarios viaja a Pasto a las 8:30 de hoy con 18 jugadores, mañana se unen Larry y Llinás.



Banguero y Macka están presupuestado para jugar contra Junior el miércoles. — Gabriel Jiménez (@elmechu) April 12, 2024



Así las cosas, Alberto Gamero podría tener regresos importantes para ese duelo contra los campeones de Colombia en El Campín el próximo miércoles, pero habrá que esperar cómo es el rendimiento de ambos tras los partidos que han estado ausentes.