Mea culpa de Alfonzo en Millonarios: 'la expulsión fue niñez mía'

Delvin Alfonzo dio la cara después de la expulsión que sufrió en la derrota de Millonarios contra Bolívar en la segunda fecha de la Copa Libertadores.

El duro golpe que sufrieron los dirigidos por Alberto Gamero se consolidó con tres goles en el primer tiempo, en un partido en el que todo salió mal pues, a pesar de la recuperación en el segundo tiempo y de tener la cuenta 3-2, no fue posible sumar en La Paz y ahora la situación es muy compleja en el grupo E.



Uno de los que sufrió la impotencia de verse perdedor fue Delvin Alfonzo, quien sobre el final fue expulsado por una agresión a Da Acosta.



“Tuvimos un primer tiempo horrible, sabíamos que no estábamos jugando a nada, estábamos como perdidos, ya el segundo tiempo pudimos revertir todas esas cosas y fuimos a buscar el partido, pero desafortunadamente no se nos dio”, dijo el venezolano en Bogotá.



Autocrítico, el jugador afirmó: “Fue una jugada que quité el balón, él me empujó y luego yo hice lo mismo. El árbitro exageró un poco, pero creo que fue niñez mía (...) Ellos querían que cayéramos en ese juego contra ellos, que peleáramos o los insultáramos, quemaron mucho tiempo ellos y al final no se nos dio”.



“El profe sabe que este es un grupo que puede jugar donde sea, sabemos que tenemos equipo para esto. Él esta convencido de los jugadores que tiene. Debemos apoyar al profe así como él lo hace con nosotros”, aseguró.