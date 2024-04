Al estilo Fortaleza: Dayro Moreno llegó en 'helicóptero' a Bogotá

Las celebraciones y homenajes a Dayro Moreno por convertirse en el máximo goleador histórico del fútbol profesional colombiano, no se detienen. Esta vez, el protagonista fue Fortaleza CEIF, qué previo al duelo frente a Once Caldas en el estadio de Techo, ubicado en Bogotá, organizó un particular recibimiento.



Desde horas antes del duelo, por medio de las redes sociales, el club capitalino había generado una campaña de expectativa anunciando que Dayro llegaría como un rey al escenario deportivo. En principio, los seguidores del delantero y amantes del fútbol, reaccionaron positivamente ante la iniciativa de Fortaleza.

Antes de salir a calentar previo al duelo válido por la fecha 16 de la Liga Betplay 2024-I, Dayro Moreno recibió un dibujo gigante de un helicóptero y salió al terreno de juego, entre risas y aplausos de los asistentes. Esto haciendo referencia a la llegada de Dayro al estadio Palogrande en una aeronave.



“A nosotros no nos alcanza para alquilarte un helicóptero... Pero nuestros niños del colegio y de las escuelas te hicieron este con todo el cariño... Bienvenido a Bogotá, goleador”, escribió la cuenta oficial de Fortaleza CEIF.





Seguidamente, se dio a conocer el momento exacto cuando el goleador ingresa sosteniendo la obra realizada por niños capitalinos que dibujaron y pintaron un helicóptero.



Por medio de las redes sociales, el hecho se ha viralizado y cientos de usuarios han destacado la curiosa iniciativa que tuvo el conjunto bogotano con el delantero, quien aceptó salir al terreno de juego con un helicóptero dibujado por niños y niñas de la ciudad.



Seguidamente, Dayro fue vestido como un rey y varios niños, vestidos con el uniforme de Fortaleza, tuvieron la oportunidad de tomarse fotografías con el artillero.