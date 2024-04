Jhon Solís, presente en la derrota del Girona ante Atlético de Madrid

El fútbol en España empieza a llegar a su fase final y por ende, los equipos hacen cuentas para alcanzar los puestos que dan cupo a Champions o Europa League. Uno de ellos es el Girona, club que ha tenido una destacada temporada, siendo líder durante varias fechas, sin embargo, fuera de casa no ha logrado levantar cabeza y este sábado 13 de abril firmó una nueva derrota.



En el estadio Civitas Metropolitano, el Atlético de Madrid tuvo un destacado partido gracias a las actuaciones de Griezmann y Ángel Correa. El club colchonero sumó tres puntos y se consolidó en la cuarta posición de la tabla.

Con la presencia del colombiano, Jhon Elmer Solís, en la alineación titular del Girona, el club inició con pie derecho el encuentro luego de la anotación de Artem Dovbyk al minuto 4. Sin embargo, el poderío de los dirigidos por Diego Simeone despertó y 30 minutos más tarde, de penal, igualaron el marcador.



La polémica del partido se centró a instantes de terminar el primer tiempo cuando una aparente falta se dio en el área de los rojiblancos luego que Reinildo hiciera caer a Sávio. No obstante, desde el VAR no realizaron ningún llamado y por ende, la acción no fue sancionada.

De igual manera, antes de sentenciar el final de los primeros 45 minutos, Ángel Correa en el tiempo de adición anotó para que el club colchonero se fuera a los vestuarios con una victoria parcial remontando la diferencia de un gol.



El mediocampista colombiano tuvo un discreto partido y fue sustituido al minuto 57 por Pablo Torre, cuando el encuentro ya se encontraba 3-1, debido al gol de Antoine Griezmann al 50.



Con esta derrota, el Girona se mantiene en la tercera casilla con 65 puntos, mientras que el Atlético de Madrid es cuarto con 61. Ambos ocupan zona de clasificación a Champions League junto al Real Madrid y Barcelona, que ocupan la primera y segunda casilla, respectivamente.



El siguiente partido en el que se espera la presencia de Jhon Solís será ante el Cádiz el sábado 20 de abril, mientras que los de Simeone tendrán que visitar al Dormunt por los cuartos de final de la Champions este martes 16.