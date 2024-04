Millonarios y las bajas que tendrá ante Pasto: vuelven dos jugadores

El conjunto dirigido por Alberto Gamero ya se encuentra en Pasto, Nariño, para afrontar un decisivo duelo de cara a la clasificación entre los ocho primeros. Luego de recibir una derrota ante Bolívar por Copa Libertadores, el plantel capitalino busca levantar cabeza en la Liga Betplay frente al conjunto volcánico.



Los embajadores para el duelo de este domingo 14 de abril, no podrán contar con piezas claves, sin embargo, no todo es malo en el club, debido a que recuperan a dos valiosos jugadores de la titular.

¿Cuáles son los jugadores de Millonarios que no estarán ante Deportivo Pasto?



En total son cinco jugadores que no estarán frente a Deportivo Pasto: Camilo Romero, Dewar Victoria, Yuber Quiñones, Joseph Arevalo y Jhon Largacha, se perderán el duelo válido por la fecha 16 del torneo colombiano.



Debido a estas ausencias, Alberto Gamero deberá replantear el esquema que utilizará para sumar tres puntos en condición de visitante.



En total son 20 jugadores los que tiene disponibles el conjunto albiazul, entre los que se destaca el regreso de Andrés Llinás y Larry Vásquez, quienes no estuvieron en Libertadores.



Según el periodista Cristian Pinzón, Mackalister Silva y Banguero tampoco podrán estar frente a Deportivo Pasto, sin embargo, se espera que puedan estar en el próximo juego del miércoles ante Junior en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



Actualmente, los embajadores se encuentran por fuera de los ocho, ubicado en la novena casilla con 19 puntos, por lo que una victoria ante Pasto es de vital importancia de cara a clasificar a los cuadrangulares semifinales.