Santa Fe y sus dos objetivos: clasificar y eliminar a Nacional

Independiente Santa Fe recibe a Atlético Nacional en la fecha 16 de Liga BetPlay 2024-I y el equipo dirigido por Pablo Peirano deberá vencer al verdolaga si quiere sellar de una vez su paso a los cuadrangulares finales.

El presente de ambos equipos es totalmente diferente, pues los cardenales han tenido más regularidad en cuanto a resultados, pero perder contra Millonarios les hizo aplazar el paso a finales.



Con este panorama, Santa Fe con tan solo sumar tres puntos estará en la segunda fase y qué mejor escenario que lograrlo ante su gente, pues se espera un lleno total, pues no habrá asistencia de público nacionalista. Además, los presentes verán de nuevo a Gerardo Pelusso, quien fue invitado de honor a este partido.



De igual manera, una victoria de los bogotanos no solamente les dará la clasificación, sino que probablemente le den a Nacional la estocada final para quedar eliminados, pues tienen que ganar prácticamente todos los partidos para aspirar a un cupo, así que el margen de error para los verdolagas es mínimo.



Las bajas que tiene Santa Fe para este choque es la de Agustín Rodríguez, José Erik Correa, Santiago Cuero y Facundo Agüero, pero tendrán disponibles a jugadores como Iván Scarpetta, Juan Pablo Zuluaga y Hugo Rodallega.



Atlético Nacional podría también tener novedades, aunque no han sido confirmadas, pues Pablo Repetto no dio nombres, pero en la previa del partido aseguró que puede haber algunos cambios necesarios para llevarse la victoria.



Alineación probable Santa Fe:

Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Julián Millán, Iván Scarpetta, Dairon Mosquera; Juan Pablo Zuluaga, Daniel Torres, Francisco Chaverra, Jersson González, Hugo Rodallega y Daniel Moreno.

Alineación probable Nacional:

Harlen Castillo; Joan Castro, Juan Arias, Juan Felipe Aguirre, Andrés Salazar; Robert Mejía,. Agustín Álvarez, Éider Ocampo, Pablo Ceppelini, Neyder Moreno y Emilio Aristizábal.



Santa Fe vs Nacional

Día: sábado 13 de abril

Hora: 4:10 p.m.

TV: Win Sports+

Árbitro: Jhon Hinestroza