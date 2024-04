Se definen más clasificados: tabla de posiciones fecha 16 Liga 2024-I

La Liga BetPlay 2024-I está entrando en su recta final y con en la fecha 16 se pueden ir definiendo más equipos clasificados a los cuadrangulares finales.



Repase cómo va transcurriendo esta decisiva fecha que dejará muchas sorpresas.

Partidos y resultados



Deportes Tolima vs Águilas Doradas

Deportivo Cali vs América

Fortaleza CEIF vs Once Caldas

Santa Fe vs Atlético Nacional

Junior vs Envigado

Pereira vs Jaguares

Boyacá Chicó vs Patriotas

Medellín vs Atlético Bucaramanga

Deportivo Pasto vs Millonarios

Alianza vs La Equidad

Tabla de posiciones fecha 16 Liga BetPlay 2024-I



1. Bucaramanga | 32 pts (+13)

2. Tolima | 29 pts (+11)

3. Once Caldas | 28 pts (+4)

4. Santa Fe | 27 pts (+9)

5. Pereira | 27 pts (+7)

6. Junior | 24 pts (+3)

7. La Equidad | 23 pts (+2)

8. América de Cali | 22 pts (+7)

9. Millonarios | 19 pts (+2)

10. Atlético Nacional | 19 pts (0)

11. Fortaleza CEIF | 19 pts (-2)

12. Medellín | 19 pts (-12)

13. Águilas Doradas | 18 pts (-3)

14. Jaguares | 17 pts (-3)

15. Deportivo Cali | 15 pts (-1)

16. Boyacá Chicó | 15 pts (-5)

17. Envigado | 15 pts (-5)

18. Deportivo Pasto | 15 (-7)

19. Alianza FC | 13 pts (-7)

20. Patriotas | 12 pts (-12)