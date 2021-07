Pasto no aprovechó el papayazo: con uno más, empató frente a Equidad

Este martes llegó a su fin la segunda jornada de la Liga BetPlay 2021-II. En el Metropolitano de Techo, Equidad y Deportivo Pasto lucharon por sus primeros tres puntos del certamen.

La primera parte fue completamente plana. Pocas emociones, ni un solo remate directo al arco, mucho juego cortado y poco más. En materia futbolística, quedaron debiendo ambos clubes.



El conjunto visitante tuvo la más clara recién empezado el duelo con un remate dentro del área de Carlos Daniel Hidalgo, que terminó sumamente desviado. Los locales hicieron lo propio a la media hora, cuando Daniel Mantilla hizo caso omiso de un rival tendido en el césped y soltó un remate cruzado que por poco se cuela en el palo derecho de Diego Alejandro Martínez.



Alexis García, entrenador del cuadro asegurador, estuvo bastante inconforme con la presentación de sus dirigidos y al minuto 36 realizó su primera variante: sacó a José Hernández, ingresó Kevin Salazar. Con ello, la idea era buscar mayor juego interior.



Lo realmente llamativo pasó en los últimos minutos. Andrés Felipe Correa vio la tarjeta amarilla por una infracción al 43' y medio minuto después se fue expulsado por un infantil agarrón contra Esneyder Mena.

La segunda parte fue más de lo mismo. Muy pocas opciones claras de gol, aspecto extraño para las nariñenses pues contaban con un hombre de más sobre el terreno de juego.



Incluso Equidad, con un orden defensivo excelso, no mostró grietas en su zaga. En algunos lapsos intentó mantener la posesión, más allá de no traducir dicha tenencia en remates directos.



Ya en los últimos 15 minutos, a punta de empuje y poco más, los dirigidos por Giovanny Ruiz inclinaron la cancha. Mena, sin dudas, fue la principal pieza en ataque por su desborde y habilidad.



Al minuto 79 llegó por fin con peligro el equipo volcánico. Mena, por sector derecho, mandó un pase atrás, Juan Sebastián Villota sacó un buen reame cruzado y Cristian Bonilla salvó. En el rebote, Jacobo Escobar quiso mandar otro centro, pero el balón no tuvo destino.



Finalmente no hubo tiempo para más. Pasto desperdició una gran oportunidad de sumar su primera victoria del segundo semestre, mientras que Equidad, a pesar de ser local, salvó un punto tras jugar todo un tiempo con uno menos. Cada equipo queda con un punto en dos partidos jugados.