¿Es en serio? Rival de Borja en Besiktas lleva ¡7 meses sin jugar!

Miguel Borja y Diego Costa tienen muchas cosas en común: son goleadores, tienen experiencia, han sido destacados con sus selecciones y, a día de hoy, no saben cuál será su futuro en la temporada que comienza.

El brasileño-español está estancado en Atlético de Madrid pues, por culpa de las lesiones y la llegada de Luis Suárez, perdió protagonismo. Se le mencionó en enero como posible fichaje de Benfica, Marsella, Atlético Minero, Sao Paulo y Palmeiras pero al final no pasó nada.



Palmeiras, sí. Palmeiras. El mismo equipo que este martes recibió de nuevo a Borja, quien tiene contrato pero sabe que no cuenta y se busca un cupo en algún equipo que le permita jugar y no perder el protagonismo que tuvo en Junior y que le sirvió para llegar a la Selección Colombia, con Reinaldo Rueda.



Y ahí está la gran diferencia: Borja viene de anotar en las Eliminatorias a Catar y en la Copa América y su fútbol está intacto, mientras Costa no ha pateado un balón profesionalmente desde hace ¡7 meses!



Y lo que es más increíble es que Besiktas, que ha sonado como posible destino para ambos, preferiría al brasileño, a quien además le mantendría un salario nada desprecibale de casi 2 millones de euros al año.



Así lo afirmó el periodista Nicolo Schira, quien afirma que los contactos ya se hicieron y el contrato sería por dos años. Las cosas que hay que ver en el mercado de fichajes...