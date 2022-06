Envigado quiere terminar con decoro en Liga: visita al Deportes Tolima

Envigado Fútbol Club visita este jueves, desde las 7:30 de la noche al Deportes Tolima, por la sexta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022.



Luego de siete años, el equipo naranja volvió a los cuadrangulares semifinales. A pesar de la mala campaña, el conjunto naranja quiere despedirse con un triunfo y competirle al equipo favorito a la final.

En cuanto a las novedades, Iván Rojas no podrá jugar, tras ser expulsado en el partido anterior contra La Equidad. El equipo realizó su última práctica en el Polideportivo Sur, donde realizaron ejercicios de activación general y trabajo aeróbico, velocidad de reacción, trabajo técnico táctico grupal, pelota quieta.



Yeferson Rodallega, Santiago Jiménez y Santiago Noreña se recuperan de sus lesiones musculares. Edison López está en recuperación luego de la intervención quirúrgica por ruptura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, hizo algunos trabajos con pelota. Yilson Mosquera está en recuperación tras la ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha.



Déiler Córdoba, delantero de Envigado detalló que “es un partido físico, muy intenso, donde tenemos la obligación de ganar y sumar tres puntos. Hemos tenido una muy buena temporada, contra Tolima queremos culminar de la mejor manera, para volver en el segundo semestre y estar mejor”.



Por su parte, Daniel Arcila precisó que “contento de ir a Ibagué, jugar en mi tierra y compartir con mi familia. Llegué a Envigado, luego de una veeduría en Honda, Tolima. Con Envigado vi momentos muy lindos como mi debut en primera división, en el torneo sub 20 he tomado mucha confianza y ojalá lo pueda reflejar en este partido. Queremos dar lo mejor”.

Datos entre Deportes Tolima y Envigado Fútbol Club



Por Liga colombiana, Deportes Tolima y Envigado Fútbol Club disputaron 65 partidos, de los cuales 26 victorias para el equipo tolimense, contra 27 de los naranjas y 12 empates. En cuanto a goles anotados, 84 fueron para los de Ibagué y 77 para la ‘cantera de héroes’.



Deportes Tolima suma cinco encuentros sin perder ante Envigado en Primera División (tres victorias, dos empates), dejando su arco en cero en tres de ellos y marcando 10 goles en el proceso. La última victoria de Envigado ante el equipo de Ibagué fue en agosto de 2019 (2-1 como local).



Deportes Tolima acumula 15 victorias en lo que va de la Liga I-2022 (cinco empates, cinco derrotas), su mejor registro de victorias tras 25 partidos disputados de un torneo de la categoría desde la Liga II-2010, cuando cayó en las finales ante Once Caldas.



Envigado, ya sin posibilidades de clasificar, perdió sus últimos dos partidos de la Liga I-2022, recibiendo cinco goles entre ambos encuentros. Sin embargo, los antioqueños no enlazan tres derrotas en un mismo torneo de Primera División desde el Finalización 2018 (3).



William Cuesta, arquero de Deportes Tolima, tiene el mejor porcentaje de atajadas (89.5%) de estos cuadrangulares de la Liga I-2022. Ha sacado 17 de los 19 remates al arco que ha recibido, recibiendo solo dos goles en total.



Jesús Hernández ha participado en tres de los últimos cuatro goles de Envigado en la Liga I-2022 (dos goles, una asistencia), después de haber participado en solo dos (un gol, una asistencia) de los 13 tantos anteriores del conjunto naranja en el torneo.



Alineación probable



Envigado Fútbol Club: Joan Parra; Julián Palacios, Francisco Báez, Carlos Alberto Ordóñez, Daniel Londoño; Daniel Arcila, Yaser Asprilla, Juan Manuel Zapata, Diego Moreno, Henry David Mosquera; Déiler Córdoba.

D.T.: Alberto Suárez.



Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).

VAR: Ricardo García (Santander).



T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8