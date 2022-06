‘Bajémonos de este bus’: Casale no se guardó nada tras la eliminación

Se consumó un nuevo fracaso de Millonarios en la Liga BetPlay 2022-I. Este miércoles, el cuadro embajador cerró su participación liguera con la caída 2-1 en casa del Atlético Bucaramanga.

Como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron masivamente ante una nueva decepción azul. Mientras las burlas desde otras veredas se viralizaron, las críticas de los propios hinchas no cesaron.



Precisamente sobre esto último, Antonio Casale dio su balance del triste semestre embajador: desde los resultados hasta la plantilla.



“Bueno, chao pescao'. Ha terminado este cuadrangular y esta campaña. La hora del balance no es cuando arrancaron los cuadrangulares o terminó el todos contra todos. No. La hora del balance es ya, así que bajémonos de este bus”, mencionó el periodista de ESPN y RCN Radio.



Prosiguió y no se guardó nada: “Aparte de (Andrés) Gómez, este semestre no hubo ningún jugador nuevo. El semestre y año pasado estuvo lo de Llinás, lo de Ruí... en este solo lo de Gómez. Resultados, cada vez más lejos del título. En el primer semestre del año pasado, la final: en el segundo, eliminados en el último partido; en este, el equipo empató en puntos con el último del cuadrangular. marcó menos goles y ganó menos partidos que el último”.



Si bien fue consciente de que “la pelota no quiso entrar” a lo largo de las finales y “jugó bien” frente a dos rivales de jerarquía, “es un debe absoluto” el hecho de haber marcado en apenas cuatro oportunidades.



¿Está de acuerdo con Casale? Véalo acá: