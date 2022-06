Otro entrenador demanda a Santa Fe: razones de pleito que tardará años

Independiente Santa Fe ha querido pasar la página de unos años aciagos en materia de títulos y ha comenzado, con Alfredo Arias, una nueva era, bajo la batuta de la exitosa escuela uruguaya, que debe revalidarse con celebraciones.

Sin embargo, los problemas jurídicos siguen siendo una sombra incómoda en ese plan y, aunque nadie quisiera seguir distrayéndose, al final habrá que hacerles frente.



Después de la demanda del argentino Patricio Camps, que está ya en curso ante el Tribunal de Arbitramento Deportivo (TAS), otro entrenador ha ido a los estrados judiciales para reclamar lo que considera suyo. Se trata de un hombre considerado de la casa por muchos años, nada menos que de Gerardo Bedoya.



Vale recordar que, tras la salida de Gustavo Costas, asumió el cargo de manera interina en febrero de 2019, pero semanas después fue ratificado como DT, gracias a sus buenos resultados. Después las cosas no fueron como se esperaba y ese mismo mes de diciembre dio un paso al costado.



Precisamente fue en ese momento cuando empezaron las diferencias. El actual DT de Valledupar acudió ante la justicia para demostrar que tuvo un contrato por prestación de servicios del Primero de marzo al 31 de diciembre de 2019 (inferior a un año) y que tuvo que renunciar debido, según él, al incumplimiento "reiterado" en el pago de sus salarios, vacaciones e indemnizaciones del caso.



Pero hubo un detalle: el salario que alegaba Bedoya que se había acordado como entrenador del primer equipo difería en varios millones con el que Santa Fe consideraba, pues alegó que nunca se dijo específicamente que era el DT del primer equipo y que se le pagó oportunamente lo que le correspondía. En lo primero tuvo razón pero en lo segundo no, por lo cual, en sentencia del 10 de septiembre de 2021, proferida por el juez 37 laboral del circuito de Bogotá, se le condenó a pagar una muy considerable suma al exjugador cardenal.



Y la preocupación se hizo más profunda el pasado 31 de mayo, cuando el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá falló la apelación de Santa Fe sumando otro revés: "se confirma la sentencia impugnada por encontrarla ajustada a derecho, de acuerdo con las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso", se lee en esta nueva decisión, en la que se especifica que el club se retrasó "en forma reiterada y sistemática" y que no pagaba "de forma oportuna y completa, sin mediar justificación".



Aunque le dan la razón a Bedoya por segunda vez, el equipo 'cardenal' no se resigna y ha anunciado que irá a casación, una especie de tercera instancia que podría tardar hasta 5 años en dar un resultado final. La pelea será larga y compleja e, infortunadamente, no hablará del cariño y agradecimiento que los protagonistas se profesaron. La justicia tiene ahora la última palabra.