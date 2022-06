Independiente Medellín, por el milagro: visita a La Equidad en Techo

Deportivo Independiente Medellín visita este jueves, desde las 7:30 de la noche a La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo, por la sexta fecha en el cuadrangular B de la Liga I-2022. Tras caer frente al Deportes Tolima en el Atanasio, el poderoso quedó con la tercera opción de clasificar a la final de la Liga, el conjunto rojo deberá ganarle al asegurador y esperar que Envigado derrote o empate al Tolima en Ibagué.

En cuanto a las novedades, Luciano Pons y Jean Pineda están suspendidos, en el caso del argentino, fue expulsado en el partido anterior contra Deportes Tolima y del volante, el jugador llegó a la quinta tarjeta amarilla, con lo cual da para una fecha de sanción.



Adrián Arregui, uno de los capitanes del equipo, lamentó la oportunidad perdida, pero darán todo para lograr el triunfo. “Dejamos pasar una oportunidad que creíamos que era nuestra. Nosotros confiábamos que hoy íbamos a hacer un buen partido. Creíamos que teníamos las herramientas para ganarle al Tolima. Lo intentamos, pero no encontramos la posibilidad de marcar, algo que también sucedió en Ibagué. Más allá de buscarlo, no lo encontramos. Creíamos que hoy era la posibilidad para nosotros”.



Además, el argentino remarcó que “estamos tristes, golpeados. Pero todavía tenemos una opción, vamos a Bogotá a buscar el triunfo y que Tolima pueda tropezar. Dimos todo lo posible, hicimos una buena campaña”.



Por su parte, Julio Comesaña técnico del DIM habló que “es un partido muy difícil, estamos pensando en atacar este juego, conseguir un resultado positivo, sabiendo que vamos a enfrentar que está en un buen momento y nosotros con nuestras posibilidades. Es un partido de cierre de una etapa a la final, donde tenemos opciones matemáticas y lo mejor es pensar en este partido y que tenemos que ganar”.



En cuanto al rival, Comesaña resaltó que “es un equipo que está en buen momento, viene de ganar un par de partidos muy cerrados. El que anote primero, tendrá ventaja. No creo que La Equidad cambie mucho en su estilo de juego. Seguramente será un partido en el cual, ellos salgan a buscar”.



Datos entre La Equidad e Independiente Medellín

Por Liga colombiana, La Equidad e Independiente Medellín se enfrentaron en 35 oportunidades, con 12 triunfos para los aseguradores contra 14 del poderoso y nueve empates. En cuanto a goles marcados, los capitalinos celebraron en 39 oportunidades frente a 35 de los antioqueños.



Independiente Medellín ganó su último enfrentamiento ante La Equidad en Primera División, correspondiente a la primera vuelta de estos cuadrangulares (2-0 como local). El DIM no enlaza victorias ante los aseguradores en la categoría desde noviembre-diciembre de 2008 (tres).



La Equidad ganó sus últimos dos partidos de la Liga I-2022 y podría enlazar tres en la categoría por primera vez desde julio-septiembre de 2018, cuando registró siete victorias en fila, su mejor racha en Primera División.



Independiente Medellín ha perdido solo uno de sus últimos siete partidos como visitante en la Liga I-2022 (dos victorias, cuatro empates), una derrota administrativa ante Jaguares de Córdoba en mayo, después de haber perdido en cada una de sus cinco primeras visitas del torneo.



Ante Envigado en el partido pasado, David Camacho se convirtió en el primer jugador de la Liga I-2022 en provocar dos penales en un mismo partido, y el primero en conseguirlo en la máxima división desde septiembre de 2017 (dos de Dayro Moreno con Atlético Nacional ante Cortuluá).



Independiente Medellín es el equipo más rematador de estos cuadrangulares del Apertura 2022, con 81 disparos totales y 25 al arco. Su porcentaje de conversión de 4.9% (cuatro goles en 81 remates) es el segundo más bajo de esta fase (solo por delante de Envigado, con 3.9%).



Alineación probable

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan David Mosquera, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Yulián Gómez; Adrián Arregui, Javier Méndez, Andrés Ricaurte, Felipe Pardo, Vladimir Hernández; Diber Cambindo.

D.T.: Julio Comesaña.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Metropolitano de Techo.



Árbitro: Carlos Betancur (Valle).



VAR: Fernando Acuña (Boyacá).



TV: Win Sports.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8