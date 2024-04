¿Lo asustó Messi más que Flamengo? La confesión de Emerson Rivaldo

Emerson Rivaldo Rodríguez ha tenido en regreso por etapas en Millonarios: es, sin duda, el fichaje de la temporada, pero ha necesitado más tiempo del esperado para su readaptación al club, que aún espera su mejor versión.

Lo bueno es que ya dio puntadas, y qué puntadas, en el debut del equipo contra Flamengo, el coco del grupo E de Copa Libertadores. De una jugada suya a puro talento nació el gol de Ruiz que significó el 1-1, con diez jugadores por al expulsión de Vásquez y después fue esa cuota de velocidad y sorpresa que pudo mejorar ese resultado, que ya era bueno.



Curiosamente, no fue ese estreno en Copa tan asustador como lo que vivió antes, cuando era parte del Inter Miami, de donde vino a Bogotá en calidad de préstamo. ¿Qué fue tan intimidante? Un campeón mundial, Lionel Messi.



“La primera vez que lo vi, sudé de los nervios. Yo viendo a un man de esos, sudé y todo. Lo saludé normal, me preguntó que dónde era y ya, no hable mucho con él”, reveló en charla con El Alargue de Caracol.



"Fue una experiencia muy bonita, porque pues uno ver esos jugadores en televisión y ahora tenerlos ahí todos los días compartiendo, para mí era un sueño... son unos cracks como personas y futbolísticamente más aún”, añadió, en alusión a Suárez y Busquets.



Infortunadamente no pudo jugar con esos ídolos por decisión de Gerardo Martino “no iba a contar conmigo... No tuve la posibilidad de jugar con Messi, pero tuve la fortuna y la bonita experiencia de entrenar con él... Gracias a Dios se me dio la oportunidad de conocerlo y la verdad que muy feliz por esa experiencia”, dijo.



Lo mejor es lo que pasa y eso, al parecer, es brillar de nuevo vestido de azul y en una Copa Libertadores. Eso, por ejemplo, no lo tiene Messi.