¡Punto con sabor a gesta! Millonarios, con 10, batalló contra Flamengo

Hay un momento para todo: uno para jugar y divertirse y sobrar y otro para batallar, para dejar la piel, para morir en cada duelo si fuera necesario. Se gana y se pierde así, pero más que nada se disfruta.

Así vivió Millonarios su debut en la Copa Libertadores 2024 contra Flamengo, flamante candidato no solo a ganar el grupo E sino a ganar el torneo. El azul jugó primero, sufrió después cuando empezó a perder y al final firmó un 1-1 que vino de banco, que estuvo sazonado por angustia, por frustración, pero más que nada por amor propio a raudales.



Desde el arranque fue todo en contra. Perdonaba Viña mano a mano con Montero y la tiraba a las nubes y perdonaba Cataño en el pase cruzado que se le iba también elevado cuando le tapaba el palo el portero Rossi.



Y era como que se aburría Flamengo y aceleraba una pizca y en tres toques llegaba con cuatro hombres al área local, pero el mano a mano lo ganaba con solvencia Montero ante un Bruno Henrique que lo hizo todo bien en el remate pero chocó con un portero gigante, literalmente.



Se animaba el juego ya sin tantas precauciones defensivas, ganaba Alfonzo por su banda y por ahí conectaba con Cataño, el más inquieto en el ataque y el que no lograba conectar tan fácil con Giordana y Castro, ambos bien referenciados, con lo cual tenía que finalizar y ahí era impreciso.



Castro probaba a los 22 en un gran centro de Silva pero era su segundo remate desviado en el compromiso... difícil volver de lesión contra semejante coco al frente.



Y en tres minutos el show de Cataño: dejó tirado a su marcador en una bicicleta previa al centro que no aprovechó nadie, recuperó y de nuevo le faltó socio y al final le llegó para el cabezazo el balón que sobró a Castro y se le fue desviado. No es que estuviera mal, pero es que contra un rival que siempre que acelera amenaza, esas ocasiones claras no se podían fallar.



Como tampoco el tremendo cabezazo de Castro que rebeldemente rechazó el palo a los 34 minutos o el furioso intento de Giordana que salvó Rossi a los 38, o como cada acercamiento de Alfonzo, de gran partido, o del valiente chico Hernández por la banda izquierda, ofreciéndose en la salida.



El descanso fue castigo y premio: desperdiciar tantas opciones pesaba sobre los azules, que sabían que el fondo físico no sería igual en el complemento, pero a la vez no encajar goles con el arsenal ofensivo que los brasileños no pudieron usar en los 2.600 metros de altitud era ganancia, considerando que el rival es candidato a gobernar el grupo E y pelear el título de Libertadores.



En efecto, Millonarios pagó el esfuerzo inicial bajando una velocidad en el inicio del segundo tiempo y cuando más trabajaba su gol sufrió un costosísimo error: falta tonta de Larry Vásquez sobre De Arrascaeta, tarjeta roja y penalti para el cobro impecable de Pedro a los 64 minutos y el 0-1 que era un puñal al corazón azul, que nadaba y nadaba para ahogarse en la orilla.



Llegarían para el cierre Emerson Rivaldo y Daniel Ruiz a los 77 minutos y ahí estaba la pimienta que faltaba para sazonar el empate: el primero le dio al segundo la asistencia para una definición, en un embrollo que se armaron los brasileños en su área, por abajo y con cierto suspenso. ¡Gooooolll! rugió la tribuna, lo gritó con el alma Ruiz, puño cerrado que lo resumía todo: el suplente, que no lo ha pasado bien, que no trajo buenos recuerdos de Santos de Brasil, lograba el 1-1 cuando ya pocos soñaban, cuando los suyos jugaban con diez y se paseaban los de rojo en El Campín, viendo pasar el tiempo.



Salva un punto Millonarios contra un equipazo. A ellos les sirve sí, pero no es ni mucho menos un detalle menor cuando lo que pasó en El Campín pudo ser un lánguido debut en la Libertadores, que es la prioridad en la temporada. Alivio sí, pero con sabor a gesta. Esto, a pesar de todo, apenas comienza.