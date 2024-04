Tres soluciones halló Gamero para líos de Millonarios en Copa y Liga

El empate de Millonarios contra Flamengo (1-1), que tuvo la particularidad de haberse logrado con diez hombres, con el marcador en contra por un error propio (de Larry Vásquez) y con un gol agónico en El Campín a medio llenar por cuenta de un concierto, desnudó cosas buenas y malas para Alberto Gamero, en medio de una crisis de resultados que lo tiene ya en la mira de los críticos.

El samario les dio todo el crédito a sus pupilos: "Los muchachos salieron a jugar mano a mano y pudimos habernos ido con el marcador a favor, ellos también tuvieron algunas y luego muy temprano en el segundo tiempo, una expulsión y un penalti y la verdad me gustó mucho la jerarquía de los muchachos", dijo en rueda de prensa.

​

Pero fue más que eso: igualar y enfrentar mano a mano a uno de los mejores equipos del continente es más que valor y buenas intenciones. El punto en Libertadores tendrá una experiencia relativa si no se confirma contra Palestino y Bolívar. Pero de cara a la Liga, donde la clasificación a los cuadrangulares están tan entredicho y es perentorio vencer a Pasto, Junior, Boyacá Chicó y Pereira, es donde se capitalizará esta descarga de confianza que se ha consolidad este martes en El Campín.



Estos son los tres hallazgos que le quedan para encarar la Copa y la Liga sin tantas premuras:



1. Seguridad en marca



Lo que demostraron los azules contra Flamengo es que, cuando se lo proponen, la tarea de la marca no les queda grande a nadie. Millonarios fue un equipo solidario, con un desgaste físico notable para asegurarse cada uno a un jugador que era su referencia para desconectarlo de los demás. Se dice fácil pero cuando el rival te trae estrellas que valen 160 millones de dólares y tú le haces frente con un puñado de 26 millones, evidentemente algo hiciste bien, algo que necesitas, en cualquier plaza y contra cualquier oponente, repetir como un mantra.



2. Alternativas en defensa



Mucho se dijo que sin Llinás el equipo embajador no lograba ganar ni mantener a raya s sus rivales. Y contra Flamengo se demostraron todos que no es así. Moreno Paz fue un central práctico y veloz, Juan Pablo Vargas demostró su experiencia y manejo de situaciones de riesgo y Montero se hizo enorme en su puerta sobre esa base. Capítulo aparte merecen los laterales, pues a Delvin Alfonzo se le vio por primera vez un rendimiento parejo y seguro en la salida tanto como en el regreso; y a Johan Hernández, de apenas 18 años, no le quedó grande ni una sola vez el debut copero contra un gigante como Flamengo y, salvo un par de pifias que no empañan su nota general, se convirtió en opción clave de proyección y fortaleza en el duelo, ante las lesiones de Banguero y Bertel.

​

3. Opciones para el doble 9

​

​Resultó que, justo cuando parecía que se consolidaba el ataque azul con un Castro acompañado por Giordana, pareja que aseguraba remate, juego aéreo y confusión al rival, ambos se lesionaron. El primero volvió contra Flamengo y el segundo un poco ambos y, aunque mostraron sacrificio para apoyar la marca, pareció que se agotaron, como es normal por la ausencia y la recuperación.



Pero entonces el mago Gamero encontró opciones: ¿quién dice que una nueva fórmula que nació en Libertadores, la dupla Ruiz- Emerson Rivaldo Rodríguez no garantiza un resultado eficiente? Entre los dos, en menos de dos minutos de juego, resolvieron un empate agónico en el que nadie creía y fue multiplicando hombre en área rival, exigiéndoles mucho movilidad y despejando espacios para el letal rematador que fue Ruiz. No les hará mucha gracia el rol de suplentes pero puede que aporten más viniendo del banquillo.