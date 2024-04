La revancha de Daniel Ruiz en Millonarios: de la amargura a la euforia

Se pasan partidos enteros esperando que quede una, que la genialidad deje de hacer regates, que por fin se consolide algo de todo lo que se entrena y se intenta en un partido, que el esfuerzo suba al marcador.

Y cuando pasan y pasan las oportunidades y se ve su nombre en el banquillo de suplentes, toda esa expectativa se transforma en frustración. No importa qué diga el discurso, todos los 'yo trabajo para el equipo', 'no importa si estoy un minuto o 90, estoy listo', 'el profe decide lo mejor para todos'... Al final todo traduce lo mismo: sabor a derrota.

​Ha sido, desde hace un buen tiempo, el día a día de Daniel Ruiz. La amarga, muy amarga, experiencia en Santos de Brasil minó su confianza más que su fútbol y de regreso al azul, en el que presionó hasta la saciedad para cumplir el sueño del fútbol internacional, no ha logrado consolidarse.

Primero fueron las convocatorias a la Selección Colombia Sub-23, la debacle de ese equipo de Héctor Cárdenas en el Preolímpico, la enorme ilusión en un jugador al que se la atribuyó la obligación de ser el eje por su amplia experiencia a pesar de ser tan joven, lo que jugó en contra. Es el eterno riesgo de generar expectativas: suele ser el camino más corto a la decepción.

Así fue como en el equipaje, en vez de souvenirs y el 'caché' de ser parte de la tricolor, lo que trajo fue dudas y hasta molestias físicas, que después ha arrastrado en Millonarios, donde lo que nunca le ha faltado confianza del técnico Alberto Gamero. Ruiz estuvo ahí en casi esas siete fechas en las que no se logró una sola victoria.



Fue titular contra Águilas (0-1), Patriotas (1-0) y Once Caldas (0-2), Jaguares (2-1), tuvo minutos contra Equidad (1-2) y ya contra Envigado (1-1) y Deportivo Cali (1-1) el técnico Gamero pareció agotarse y lo mandó directamente a la suplencia en el clásico contra Santa Fe, ese triunfo 3-1 que fue la semilla de convicción que sirvió para sumar contra Flamengo en Copa Libertadores.

En ese lapso el azul se comprometió de manera sustancial en la pelea por entrar a los cuadrangulares de Liga Betplay I 2024 y hoy depende prácticamente de un milagro. El señalado, Ruiz, obviamente.



Pero como no hay mal que dure cien años, el bogotano eligió su ciudad, su estadio El Campín y el más encopetado rival, Flamengo, para decir: '¡Aquí estoy yo porque soy determinante!' Necesitaba un partido así más allá de haber estado en la cancha solo 11 minutos. Porque no solo logró destacarse en la tarea tremenda de desgaste que habían hecho antes sus compañeros (2 de 3 duelos ganados) y mostrarse como opción de pase y remate, sino que, cuando los suyos jugaban con diez y todo pareció perdido, apareció ahí para desatar la euforia.

Daniel Ruiz en Millonarios vs Flamengo Foto: Sofascore para Futbolred

Ruiz dejó de estar cerca para asumir un rol protagónico, pedir la pelota, aprovechar la gran jugada de Emerson Rivaldo y rematar al arco de Rossi, el que traía 1.100 minutos sin recibir anotaciones, y se la puso al palo contrario, sin miedo, con autoridad y convicción.

​Muchos dirán que no hay que perder la cabeza por un empate 1-1 pero él, que vivió la impotencia de los suyos en el banquillo, sabe cuánto se sufrió y cuánto valor tiene un punto contra un candidato a título de Copa Libertadores como Flamengo.



Él sabe se estaba debiendo un partido así, batallado e igualado contra todo pronóstico, para recuperar la confianza que necesita en esta etapa clave de la temporada. Se lo debía y se lo cumplió con un gol que enloqueció a los hinchas en El Campín. Para él no era como empezaba, porque evidentemente empezó terrible, sino cómo puede terminar el 2024 en el que debe volver a intentar el salto internacional, esta vez para quedarse. Tuvo once minutos de fama en una vitrina inmejorable en el continente y los aprovechó con lujo. El resto de su historia aún está por contarse.