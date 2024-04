Ruiz y un espíritu azul que no se quebró: Millonarios vs Flamengo 1x1

Todo jugaba en contra, el equipo se quedaba con diez y un penalti era un puñal el corazón, que a otro habría quebrado pero no a Millonarios en su debut en Copa Libertadores contra el poderoso Flamengo. La solución a todos los problemas fue un hijo de la casa, un suplente como Daniel Ruiz que rescató lo que pudo ser un angustioso resultado de local. Así fue el partido del azul 1x1:

Álvaro Montero 6

Salvo en el primer tiempo una ocasión clarísimo de Bruno Henrique, estuvo seguro en el corte y el juego aéreo y no tuvo mucho que hacer en el penalti.



Delvin Alfonzo 6

Un partido serio, solvente en la marca y con mucha personalidad contra los internacionales brasileños. Siempre fue opción de descarga para Cataño.



Alex Moreno Paz 6

Lució seguro en el primer tiempo, fuerte en los duelos y atento. Acierto del DT preferirlo sobre Vanegas.



Johan Hernández 6

El debutante en Libertadores asumió como un grande la responsabilidad, fue hábil en los cierres y tuvo mucha personalidad contra sus estelares rivales.



Daniel Cataño 6

El más inquieto de todos en el inicio, tuvo dos buenas ocasiones de gol pero falló en la última puntada



Larry Vásquez 4

No fue el socio que necesitaron arriba Castro y Giordana, no se animó a la media distancia, su fortaleza, y encima vio la roja y provocó el penalti sobre De Arrascaeta. Todo mal.



Daniel Giraldo 6

Demasiado tímido para su experiencia y su fortaleza. mejor que su compañero, pero agotado cuando el equipo se quedó con diez.



David Mackalister Silva 5

Una pena que el capitán no hubiera sido desequilibrante. Un par de centros y poco más para el hombre llamado a hacer la gran diferencia. Con el marcador en contra terminó de fundirse



Leonardo Castro 6

Tuvo al mejor opción del azul, un cabezazo al palo, y se atrevió desde afuera. Sin embargo, se ganó una amarilla muy temprano y físicamente, como es normal porque venía de lesión, se agotó. Con todo, aguantó hasta el final d puro comprometido.



Santiago Giordana 5

Un buen remate a manos de Rossi y poco más. Sí, se sacrificó para cubrir y tapar la salida pero en lo suyo, que es el gol, quedó a medio camino.



Emerson Rivaldo Rodríguez por Giordana

Minuto 77

Una asistencia para salvar un punto contra el favorito del grupo en la primera pelota que tocó. Sobran los demás comentarios.



Daniel Ruiz por Cataño

Minuto 77

Fue suplente por sacrificio y héroe por destino: en la primera pelota que tocó borró de un soplo la angustia del penalti de Vásquez, su expulsión, tanto esfuerzo que parecía perdido. Definió certero porque estaba bien ubicado. La capa de héroe no le queda grande.



Beckham Castro por Silva 6

Minuto 90+5

Llegó sobre el cierre para quemar el tiempo necesario para firmar el empate.