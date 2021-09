‘Si no se dan las cosas, los colegas se ofrecen’: denuncia de Lara

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Eduardo Lara dio un balance sobre su presente deportivo: desde lo que ocurrió en su salida del Once Caldas hasta lo que piensa del manejo a la Selección Colombia Sub-20.



Justamente sobre su paso por el Blanco Blanco, el entrenador caleño criticó a los clubes del país que no dan tiempo a que los entrenadores cumplan su proceso y denunció el actuar de algunos colegas o empresarios cuando algún DT pasa por un mal momento.

En un primer momento, Lara indicó que su salida del Once ocurrió porque “no se dieron los resultados en su momento”. En dicho sentido aseguró que cuando “no se dan tres resultados seguidos”, los directivos, sin dar nombres puntuales, hacen la fácil y comienza a buscar posibles reemplazos, algo que “nos tocó”.



Agregó que “siempre” en el país se habla de procesos al llegar un nuevo DT, pero todo cambia con los resultados. Incluso denunció que colegas de profesión y empresarios se encargar de endulzarle el oído a los directivos.



“Si no se dan las cosas, los directivos empiezan a mirar, los mismos colegas empiezan a ofrecerse, los representantes de cada uno llaman a los presidentes para decirles que les tienen la solución y fíjese que no terminan siéndolo”, complementó.



Así mismo, se dio cuenta de lo siguiente: “En la gran mayoría de equipos que han cambiado de técnico, no ha habido un revulsivo bien importante, que uno diga ‘bueno, esto era lo que hacía falta’. Se hace difícil, pero es el pensamiento que tiene cada directivo”.



Respecto al Once Caldas como tal, cuyo nivel no ha mejorada en lo absoluto desde su salida, se lamentó porque “no ha podido levantar”, pero piensa que “con una victoria van a poder despegar”. Por ahora deben centrarse en conseguir esos tres puntos de la tranquilidad lo antes posible porque “a medida que pasa el tiempo se van complicando las cosas”.