¡A alquilar pantallas! Estos son los partidos de Champions del martes

La Champions League vuelve con partidos imperdibles y es momento de programarse para no perder detalle.

Así será la intensa jornada, en la que habrá acción para los colombianos del Sheriff, Frank Castañeda y Danilo Arboleda, y para Matheus Uribe y Luis Díaz en el Porto.



Tome nota y alquile pantallas... y ojos, para no perderse ningún detalle:



Shakhtar vs Inter de Milán

​11:45 a.m.

​ESPN y Star



Ajax vs Besiktas

11:45 a.m.

ESPN y Star



Real Madrid vs Sheriff*

​2:00 p.m.

ESPN 2 y Star



Milan vs Atlético e Madrid

2:00 p.m.

​ESPN 3 y Star



B. Dortmund vs Sporting

2:00 p.m.

​Star



PSG vs Manchester City

2:00 p.m.

​ESPN y Star



Porto vs Liverpool*

2:00 p.m.

Star



Leipzig vs Brujas

2:00 p.m.

​Star



Recuerde que puede seguir todos los partidos gracias EN VIVO en www.futbolred.com