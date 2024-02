¿A quién va indirecta de Dudamel? 'No soy estadista, no busco excusas'

¿Un recado a Pedro para que escuche Juan? El dicho es famoso en distintos escenarios y se usa cuando se le quiere dejar un mensaje a alguien, pero se usa antes otro interlocutor para que no se tan directo o no llegue a ofender.

¿Es lo que quiso hacer Rafael Dudamel tras la victoria de Atlético Bucaramanga (1-0) que lo tiene cuarto de la Liga Betplay I 2024? Probablemente no... de haberlo planeado tal vez no habría salido tan bien.



El venezolano mantiene un invicto de seis partidos y ha vuelto a ganar después de dos empates, con lo cual lo que más quería era celebrar.



"Me gustó la intensidad del equipo, después del empate en Cali, sabíamos que hoy, no había otra que sumar tres puntos en casa. Ya se nos habían escapado cuatro contra Millonarios y contra Once Caldas, no podíamos fallar en nuestra localía. Los jugadores lo interiorizaron de esa forma, había que jugarlo como una final, en cuanto a concentración, enfoque, intensidad", explicó en rueda de prensa.



Y en medio de su euforia, se le fue una confesión que sonó a comparación y a indirecta: "Hoy vengo acá a la prensa a atenderles con el mayor respeto, disfrutando del triunfo, sabiendo que hay muchas cosas por mejorar. No soy un entrenador estadista, de cuántas veces pisé el área, cuántas veces me pisaron el área, de cuánto tuvimos de posesión, no busco excusas, solamente estamos desde la tranquilidad del triunfo que nos ubica en el cuarto lugar y que nos permite seguir mejorando", dijo.

​

¿Al buen entendedor pocas palabras? Difícil no relacionarlo con las ruedas de prensa de Lucas González o Jhon Bodmer, los técnicos jóvenes que irrumpieron con sus ideas modernas en el FPC y que en cada rueda de prensa hablan justamente de la data, la media de ocasiones creadas y recibidas, ven partidos que solo ellos puede entender desde sus números.

​

Seguro Dudamel no quería entrar en la polémica, pero como dice otro famoso dicho: 'A quien le caiga el guante...'