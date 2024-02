Bodmer habló sobre su continuidad en Nacional tras perder con Cali

Atlético Nacional no vive su mejor presente en Liga BetPlay 2024-I y de nuevo sumaron una derrota, esta vez contra Deportivo Cali 3-2 en Palmaseca, resultado que los deja fuera de los ocho.

Los resultados no han acompañado al conjunto verdolaga y el técnico Jhon Bodmer ha sido foco de críticas, pero pese a la derrota, el timonel dejó claro en conferencia de prensa que seguirá en el cargo y está respaldado por los directivos.







Sobre su continuidad: “Me quedé en el banco reflexionando porque el grupo hizo un buen partido. Miro las cifras, las opciones, remates y cuánto pisamos el área, yo vi que hicimos buen partido. Los números no mienten, toca ver en qué mejorar".



Tiene respaldo: "Los directivos me han mostrado el respaldo y por ahora estoy en Nacional. Hicimos un gran partido, se perdió por detalles, pero los números de remates, posesión y llegadas son muy buenos. Siempre fuimos al frente.



Lo bueno que tiene Nacional: "Creo en la jerarquía de todos, yo también me pregunto qué pasa si tenemos buenos números en el desarrollo de juego, pero no tengo la respuesta".



Problemas de definición: "No creo que sea inexperiencia, si estamos finos la historia sería otra. Somos un equipo que vamos al frente, nos ha faltado finalizar en los últimos partidos".