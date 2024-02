¿Por qué la Fiscalía capturó a un jugador de Bucaramanga? La historia

Un nuevo incidente en el fútbol colombiano encendió las alarmas en las últimas horas, pues la Fiscalía se presentara a la concentración del Atlético Bucaramanga, con una orden de captura para uno de sus jugadores.



El futbolista Fabio Delgado fue requerido en un caso de supuesta suplantación de identidad, y no pudo estar el jueves pasado contra América de Cali.



Según el diario ‘El País’ de Cali, horas antes del juego se conoció una orden de captura contra Fabio Delgado, uno de los jugadores del Bucaramanga, por el delito de supuesta falsedad de identidad.



Informó el medio vallecaucano que el técnico del club, Rafael Dudamel, optó por no tenerlo en cuenta para alinearlo para el compromiso. Además, advirtió que el nombre de Fabio Delgado no corresponde al jugador, quien había tomado la identidad de un amigo con el fin de que pudiera ser llamado a una de las convocatorias de la Selección Colombia de categorías menores.



“Eso viene desde hace años; de acuerdo con lo que se conoce, él no se llama Fabio Delgado, y parece que la persona que le prestó la identidad fue la que lo denunció”, le dijo una fuente, que no reveló el nombre, a ‘El País’.



De igual manera, se informó que un dirigente del fútbol del Valle se enteró de la captura el miércoles y afirmó: “Me dijeron que estaba jugando con documentos adulterados; él tiene un abogado que es el que le ha venido revisando esa situación y que lo acompañó ante la Fiscalía”.



El periódico consultó a otro directivo, que afirmó: “El caso es muy complejo, no sé si se le acabó la carrera o no, pero es una situación difícil porque estamos hablando de suplantación de identidad. Es un mal que sigue en el fútbol colombiano, ahora se está hablando de apuestas, entonces toca revisar bien qué es lo que está pasando”.



‘El País’ aseguró que el jugador fue dejado en libertad el viernes pasado, pero que las investigaciones sobre su caso seguirán por parte de la Fiscalía.



Versión del Bucaramanga

Una vez conocido el caso, el presidente del Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, dio a conocer la versión sobre lo que pasó con el futbolista del club.



“Lo único que le puedo decir es que no fue capturado y ya está llegando a la ciudad y mañana (sábado) entrena con el equipo", le dijo al diario ‘Vanguardia’.



Y agregó: “La ignorancia de los periodistas de Cali quedó demostrada, una cosa es ser capturado y otra cosa es ser conducido. Él fue conducido a la URI (Unidad de Reacción Inmediata) para un arraigo dentro de un proceso penal por suplantación y se constató que el que era suplantado era Fabio y salió de la URI para estar entrenando con el equipo el día de mañana (sábado)”.