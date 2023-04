Drástica decisión de Dimayor: vallas en estadios y sanción a clubes

Los hechos de violencia que se han presentado en el fútbol colombiano motivaron drásticas decisiones de Dimayor.

La situación de la barra Los del Sur y Atlético Nacional pero también la reciente invasión a la cancha en el estadio Palogrande de Manizales hizo que los presidentes decidieran pedir el regreso de las vallas que separan a los aficionados de la cancha, las cuales se eliminaron en el Mundial Sub-20 de 2011 que se celebró en el país.



Esa decisión no está en sus manos pues, salvo el Deportivo Cali, no son propietarios de los estadios del país y la inversión debe ser pública.



Lo que sí está en manos de los directivos son las sanciones a los clubes que tengan beneficios y prebendas para las barras. El castigo para los que no respeten esta determinación sería de hasta 15 puntos en la tabla de posiciones, situación que sería ejemplarizante para cortar la dependencia que ha llegado a los extremos de enfrentamientos violentos que todos conocen.



Este es el comunicado completo tras la asamblea de Dimayor:



1. Desarrollar mecanismos de autorregulación en el ámbito asociativo en materia de seguridad y modificar los existentes a fin de mitigar tales eventos. De manera ejemplificativa se establece la prohibición para los clubes profesionales de otorgar beneficios a las barras organizadas y populares. Lo anterior no conlleva a anular el relacionamiento de los clubes con sus aficionados.

La DIMAYOR se permite informar acerca de la reunión informal del 24 de Abril.



👉 Ingresa a nuestro 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 aquí: https://t.co/rS9eJ9S95Y pic.twitter.com/wTvbFDxp4X — DIMAYOR (@Dimayor) April 24, 2023



2. Hacer un llamado al Gobierno Nacional y a las administraciones locales, bajo los términos de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, para que se cumpla el mandato de contar con vallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego. Considerando los actos de violencia reiterada que afectan la integridad de las personas asistentes al estadio, así como la imposibilidad de controlar la conducta incorrecta de espectadores, a pesar de las sanciones establecidas en nuestro CDU.



3. Avanzar en el establecimiento de un sistema de registro, por medio de un enrrolamiento biométrico y documental en el ingreso al escenario deportivo, cumpliendo con la finalidad de individualizar a quienes acuden a los estadios del país a ejecutar actos de violencia y vandalismo, en consonancia con el Decreto 1622 de 2022 y demás disposiciones vigentes.



4. Asumir los compromisos que corresponden en materia de seguridad, para tal efecto se expresó la necesidad de una corresponsabilidad, la cual si bien es asumida por los clubes profesionales con la contratación de logística privada, no puede desplazar las competencias establecidas en la Constitución y la ley, respecto de las autoridades que detentan la fuerza pública en los términos de la Sentencia C-128 de 2018.



5. Desarrollar un enfoque integrado, multinstitucional y equilibrado, para erradicar la violencia de los estadios en el País.