¿Seguirá de visitante en Libertadores? Atlético Nacional, en vilo

Todavía falta para el 2 de mayo, día en el que Atlético Nacional debe recibir a Olimpia de Paraguay por la fecha 3 del grupo H de Copa Libertadores. Pero no es tanto, dada la magnitud del problema que internamente vive con una de sus barras.

Los disturbios protagonizados por miembros de la barra Los del Sur, el pasado fin de semana en el previo del partido contra América de Cali que no se pudo jugar, han tenido varias e inciertas consecuencias que ya se pagaron incluso en el torneo internacional.



El verde fue sancionado por la Comisión de Disciplina de Dimayor con tres partidos de Liga Betplay a puerta cerrada, más tres fechas más a la tribuna que ocupa la citada agrupación, y todavía no ha empezado a pagarlas. Lo que sí tuvo que hacer ya fue jugar su partido de Libertadores contra Melgar de Perú en Barranquilla, ante la decisión de la Alcaldía de Medellín de no prestar el estadio Atanasio Girardot por cuenta de los incidentes violentos del fin de semana.



Este lunes está citada una reunión entre voceros del club, de Los del Sur y de la administración municipal para buscar acuerdos que permitan levantar el castigo, pero no hay certeza de que asistan todas las partes o se legue incluso a iniciar una conversación.



Si las posiciones se mantienen alejadas y el alcalde Daniel Quintero, quien se ha manifestado abiertamente del lado de los barristas, decide no prestar el escenario deportivo de Medellín, no habría otra opción que buscarle sede a ese partido contra Olimpia, probablemente de nuevo Barranquilla. El lío es que otro certamen a puerta cerrada implicaría un impacto económico muy grande para Nacional, por no mencionar los efectos deportivos de jugar fuera de su casa.



Por lo pronto, este miércoles se pagará la primera fecha a puerta cerrada que ordenó el fallo de la Comisión de Disciplina. Lo demás está por resolverse y a la fecha no hay ninguna notificación en las oficina de Olimpia sobre un posible cambio de sede, como confirmó el periodista Ariel Yegros.