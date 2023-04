¿Satisfechos? Dura sanción a Nacional por disturbios en el Atanasio

'Si me vas a querer así, mejor no me quieras tanto', dice un dicho de las abuelas. Fácilmente es aplicable a lo que vive Atlético Nacional con una de sus barras, tras los disturbios que se presentaron en su casa, el estadio Atanasio Girardot, el pasado fin de semana.

El Comité Disciplinario del Campeonato decidió que el club pague por los disturbios del pasado domingo, que impidieron la realización del compromiso ante América de Cali por la jornada 14 de la Liga BetPlay I-2023.



Su decisión intenta ser ejemplar: “Atlético Nacional S.A. (”Nacional”) sancionado con tres (3) fechas de suspensión total de la plaza y tres (3) fechas de suspensión parcial de la plaza, tribuna sur y, multa de trece millones novecientos veinte mil pesos ($13.920.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido programado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club América de Cali S.A.”, señala la última resolución.



El castigo es doble, es decir de tres fechas más, para el sector donde se ubica la barra Los del Sur, protagonista de enfrentamientos con miembros de la Policía y el Esmad: “Sobre esta base, al fijarse los límites de la infracción y dando aplicación a las normas del concurso de infracciones, el Comité dirigió la mayor sanción a la tribuna en donde se ubica tradicionalmente la barra “Los Del Sur”, y en donde ocurrieron los deplorables actos”, explica el Comité.







Conoce la Resolución No. 025 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/gM0pVuFmdb pic.twitter.com/08Hn8IanVP — DIMAYOR (@Dimayor) April 21, 2023

Los desmanes dejaron más de 80 personas lesionadas, entre hinchas y miembros de los organismos de seguridad, y daños en el escenario que superan los 1.000 millones de pesos.

La alcaldía de Medellín, que ha terciado en favor de los aficionados que protagonizaron los incidentes, decidió no alquilar el estadio para el equipo verdolaga, situación que lo obligó a jugar su último partido de COpa Libertadores, contra Melgar de Perú, en Barranquilla.