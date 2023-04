¿Les salió a deber? Revelan por qué se alejó Gio Moreno de Los del Sur

Con el paso de los días se van conociendo más detalles de la enorme influencia que llegó a tener la barra Los del Sur en Atlético Nacional y se va entendiendo la razón de la inconformidad ahora que el club le ha retirado buena parte de sus beneficios.

El verde tendrá al menos tres fechas de sanción a la plaza por los disturbios que se presentaron entre miembros de la barra y la Policía en el Atanasio Girardot en el partido contra América, el pasado fin de semana, el cual no se pudo jugar y se reprogramó para el 4 de mayo. Para la tribuna que ocupa esa barra habrá tres fechas más de cierre.



La tensión no ha hecho más que crecer y ahora se sabe que la influencia de Los del Sur llegó a ser tan grande que hasta había una cercanía total con varios jugadores.



Uno de ellos es Giovanni Moreno, quien salió del verde tras la decisión directiva de no renovarle el contrato, hace ya nueve meses. El atacante estuvo en China y cuando pensó en regresar al fútbol colombiano y empezó a hablar con Independiente Medellín, él mismo habría buscado a la barra.



Felipe Muñoz, uno de los líderes de Los del Sur, reveló la charla: “Yo no sé si tengo o tenía una buena relación con él porque no volvimos a hablar mucho. Él me dijo, ‘en nombre de la amistad te quiero contar esto’ y le dije ‘no me digas que en nombre de la amistad porque le estás faltando el respeto a una palabra que nos diste y es que ya te ibas a retirar, que nosotros íbamos a ser tu único equipo en Colombia, no lo podés hacer en un equipo que está en contravía de todo lo que somos nosotros, o sea, Gio, es insoportable que te veamos con esa camiseta puesta, enténdelo’”, dijo.



Por su parte, resaltó que si Moreno quedó incómodo con su experiencia en el verde debería quejarse con los directivos que no lo renovaron y no con los aficionados, que movieron redes e influencia para repatriarlo.



“Creo que no le gustó mucho (lo que le dijo) y lo acepto y lo entiendo, pero sé que los hinchas se hubieran puesto hostiles con él y él no entiende. Lo que hicimos fue hacerle el favor de evitar ese hostigamiento y la hostilidad. No sé qué pensó cuándo se puso a pensar en eso, el dolor no puede ser contra sus amigos que los respaldamos. Giovanni Moreno pasó muchos años sin venir a jugar y los únicos que le dijimos que viniera, fuimos nosotros, entonces el daño no puede ser contra nosotros, ¿cómo?, no sé, invéntese que tiene un dolor, pero contra la dirigencia, no contra nosotros”, concluyó.



¿Les quedó debiendo Giovanni Moreno después del título que ayudó a conseguir? Cada revelación sobre la influencia de aficionados en el manejo de los clubes sorprende más.