Pabón, apenado: 'pedimos disculpas al hincha, no puedo volver a pasar'

Atlético Nacional sufrió una penosa goleada 4-1 en su visita a América de Cali, por la fecha 2 de la Liga Betplay I 2024, y los ecos de esa mala tarde se siguen escuchando.

El primero en salir a dar la cara fue el capitán Dorlan Pabón, quien dejó ver su vergüenza con la hinchada por lo errores que costaron la derrota.



"La verdad es que este partido nos dejó golpeados, entendemos a los hinchas. Sabemos que íbamos a encontrar un rival que llevaba poco tiempo de trabajo, con el profesor César Farías. Le pedimos disculpas al hincha, somos Atlético Nacional, el equipo más grande, y esto no puedo volver a pasar", dijo en rueda de prensa.

​

"Perder de esta manera, golpea mucho y se siente en el camerino. Igual esto no va a cambiar. Ya sale el sol y listo. La culpa es de todos, no solo de unos. Trabajamos para hacer unas cosas y salimos con otras", agregó, dando más responsabilidad a los jugadores que al propio cuerpo técnico.

​

​Muy agudo fue Pabón al apuntar al detalle que hizo la gran diferencia en el clásico de la jornada: "América salió con muchas ganas, desde el primer minuto. Nos presionaron y lo hicieron bien. Se jugaron un clásico y una final, como se deben jugar esta clase de compromisos. En nuestro caso, siendo autocríticos, estábamos en puntas de pie y lo pagamos caro. Por eso fue que América nos pasó por encima. Ahora, los errores son de nosotros. El que hace los goles, gana. Nosotros tenemos que dejar esto atrás y pensar en el próximo partido", concluyó.

​

El siguiente compromiso del verde, que es octavo en la tabla de posiciones, será contra Once Caldas, este jueves en el Atanasio Girardot.