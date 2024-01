César Farías feliz por la goleada ante Nacional: 'Hay que tener calma'

América hizo respetar su casa en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada en la liga BetPlay 2024-1 ante Atlético Nacional. Los escarlatas desde los minutos iniciales mostraron su caracter y vencieron al equipo paisa con un marcador final de 4-1.



El estadio Pascual Guerrero fue testigo de las anotaciones de Adrián Ramos, Andrés Sarmiento, Rodrigo Holgado y de Ever Valencia, quienes se llevaron los aplausos de los miles de hinchas de asistieron al escenario deportivo. Tras el encuentro, el entrenador César Farías entregó su balance y análisis de la primera victoria de los diablos rojos en la temporada.

El estratega destacó el rendimiento de sus jugadores y agregó que “era vital que estuvieran tranquilos para jugar y sacarán todo ese talento que tienen para que disfrutaran el juego. No pensé en dirigir tan rápido este semestre, es bonito y satisfactorio, pero esto apenas comienza".



Farías resaltó que aún hay aspectos a mejorar, sin embargo resaltó que la simplicidad les ayudó a llevarse los tres puntos. “Cada uno hizo las tareas que tenía que hacer y supieron jugar sin la pelota. Cuando cada uno va haciendo las pequeñas tareas, va sumando grandes resultados como este".



“Mejorar el promedio de las llegadas a gol. Hemos podido liquidar antes pero eso también lo da la seguridad y la confianza. Que la gente espere, no hay que desesperarse y entrar en locura", agregó el timonel venezolano.



Farías, quien sumó sus primeros tres puntos como entrenador escarlata, complementó diciendo que “Yo todo lo que hago, lo hago para ganar. La pasión y la tradición se merece que los que estamos acá a dentro nos entreguemos y demos lo mejor de cada uno. Hay que tener calma porque habrán momentos donde no podamos jugar tan bien pero tenemos que tener respuesta."



América de Cali en el próximo encuentro se enfrentará ante Tolima este miércoles 31 de enero a las 8:20 p. m. (hora Colombia) en el marco de la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-1 con la ilusión de sumar su primera victoria en calidad de visitante.