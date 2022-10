Polémica herencia de Jaramillo en Dimayor: ¿cambia de formato la Liga?

Se termina el año y es momento, no solo de resolver el segundo campeón del año, sino de empezar a pensar en lo que sucederá en 2023.

Por eso los focos están sobre el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo, quien podría despedirse de su cargo, a finales de noviembre, con un auténtica revolución en el fútbol colombiano.



El tema central es nada menos que un posible cambio de formato en la primera división, un tema que no quieren ni discutir los clubes, beneficiados por las taquillas de dos finales al año, o los dueños de los derechos de televisión, con más partidos y más enganche para la audiencia.



Lo han dicho varios entrenadores, pero el último es el único entrenador colombiano que dirigirá en el Mundial de Catar, Luis Fernando Suárez: "no es el campeonato más técnico, no hay tiempo de entrenar, es solo descansar y jugar porque hay demasiados torneos y partidos y no se puede trabajar", lamentó en ESPN.



Pues Jaramillo parece estar de acuerdo y por eso, en las reuniones de los próximos 24, 25 y 26 de octubre para planear las competencias del próximo año, espera poner el tema sobre la mesa.



"Desde el punto de vista más emocional y también comercial es importante para los clubes tener dos octagonales y dos finales. Ya desde el punto de vista deportivo se entra a evaluar", dijo en Antena 2.



"Yo creo que una de las propuestas que vamos a llevar es cambiar el formato del campeonato para que se haga de solo un año" precisó. ¿De qué depende que esa iniciativa prospere? "Desde el punto de vista de estatutos no es tan factible, pero haciendo una reforma se podrá dejar un solo torneo desde el 2023".



Jaramillo aseguró que se debatirán otras propuestas como el inicio de la Liga en la primera semana de febrero, lo que daría dos meses completos para vacaciones y pretemporadas, además de "establecer algunos temas importantes como la reforma estatutaria, licencias, seguridad en los estadios y muchas cosas trascendentales", afirmó.



¿Permitirán los clubes un cambio tan radical o cobrarán la profunda división interna? Esa es la cuestión. Falta muy poco para saberlo.