Comesaña se avergüenza en Junior y ningunea la Copa: prefiere perderla

Junior es uno de los equipos que llega a jugarse la vida en la fecha 19 de Liga Betplay II-2022, haciendo cuentas de clasificarse con 31 puntos a los cuadrangulares semifinales. Julio Comesaña hizo unas explosivas declaraciones, en las últimas horas, en las que incluso se refirió a la final de Copa Betplay ante Millonarios. El técnico uruguayo fue claro; prefiere perderla que quedar eliminado de Liga.

"Para mí la Copa no salva nada. Yo sería más feliz, clasificando y perdiendo la final de la Copa. A mi la Liga me da vergüenza, ¿nosotros estamos en condiciones de entrar a la finales aspirar a un título? Cuando uno entra a las finales es para ganarlas", se cuestionó Comesaña en conferencia de prensa. Sus palabras se han hecho virales.



"Ojalá fuera una preocupación no clasificar. Me avergüenza que Junior no entre a las finales del campeonato, ¡entre los ocho! Ya la situación actual me avergüenza y estamos en esta situación. Sé el equipo que recibí y tengo bastante claro todo, pero no quiero dar pasos hacia adelante, debo poner mi atención en el momento", agregó.



Comesaña sacó su calculadora y asegura que Junior puede clasificarse con 31 puntos. El próximo domingo se medirá a Cortuluá con respirador artificial. "Yo pienso que con 31 puntos entra un equipo. No recuerdo cuando un equipo se quedó afuera con este porcentaje".



Finalmente, el entrenador dijo que por ahora no quiere hablar de más, así que esperará a qué pasa en el remate de la fase regular. Sin embargo, Comesaña cuestionó situaciones en la interna, que podrían dejar por fuera al Junior. Lanzó un sablazo a quienes desde ya lo critican por tener la "nevera llena" y estar sufriendo por clasificar. "Cuando dicen que uno tiene la nevera llena, ¿la tiene llena de qué? ¿de hielo, de postres? Hay que enfocarnos bien en lo que pasa y en la situación que estamos viviendo”.



Junior está en la casilla 12 con 25 puntos y es el equipo que tiene más complicada su clasificación. Le restan partidos frente a Cortuluá y Jaguares, pero también peleará título de Copa Betplay ante Millonarios, el 2 de noviembre en Bogotá. Llega con la ligera ventaja 1-0.