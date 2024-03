A impartir justicia en el terreno: designaciones arbitrales fecha 13

Este viernes 22 de marzo la Liga BetPlay Dimayor entrará en una nueva jornada para definir quiénes serán los clasificados a los cuadrangulares semifinales, luego que al campeonato colombiano entre a la fecha 13, donde se podrá definir la clasificación de varios equipos y la posible eliminación de conjuntos representativos del país como Atlético Nacional y América de Cali.

Para esta nueva jornada que iniciará el viernes 22 y acabará el lunes 25 de marzo, la Dimayor dio a conocer quiénes serán los árbitros para estos compromisos que se avecinan.

Liga BetPlay Dimayor - Fecha 13



Viernes 22 de marzo

Patriotas vs. Junior - Wilmar Roldán (Antioquia)

Equidad vs. Medellín - Carlos Ortega (Bolívar)



Sábado 23 de marzo

Millonarios vs. Deportivo Cali - Nicolás Gallo (Caldas)

Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira - Carlos Betancur (Valle del Cauca)

Jaguares vs. Fortaleza CEIF - Jhon Ospina (Quindio)

América de Cali vs. Boyacá Chicó - Andrés Rojas (Bogotá)



Domingo 24 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Envigado - Nolberto Ararat (Valle del Cauca)

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto - Steven Camargo (Bogotá)

Águilas Doradas vs. Independiente Santa Fe - Diego Ruíz (Meta)



Lunes 25 de marzo

Once Caldas vs. Alianza FC - Hector Rivera (Nariño)

Siga toda la jornada del fútbol profesional colombiano acá en Futbolred.