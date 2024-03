Ojo: boletas, precios y lo que debe saber para Millonarios vs Flamengo

Acuerdos, conversaciones, concesiones y todos tipo de situaciones complejas tuvieron un final feliz: Millonarios jugará contra Flamengo por Copa Libertadores en su casa, el estadio El Campín, aunque con condiciones especiales.

El problema del escenario no era menor: los conciertos de Karol G el 5 y 6 de abril se cruzaban directamente con el compromiso más atractivo de todo el semestre del club embajador, que se exponía a tener que jugar en otras ciudades, con las dificultades propias de los abonados que pagaron antelación su derecho a asistir al compromiso.



Por fortuna, el ambiente de negociación, a instancias del IDR, fue el mejor y hubo una solución buena para todos: "Logramos que empresarios de Karol G, Silvestre Dangond, Millonarios y Dimayor se pusieran de acuerdo y el partido contra Flamengo será en El Campín. Es una gran noticia para Bogotá, es la primera vez que vamos a lograr estos grandes eventos con las mejores condiciones para que los disfruten los ciudadanos", celebró el instituto.



César Ardila, jefe de comunicaciones del equipo, reveló los detalles de ese acuerdo: "se consiguió, con la gran colaboración de los empresarios del concierto, que ellos se comprometieran a armar solo la tarima en la parte sur y eso nos permitió usar las demás tribunas. El presidente Camacho logró el permiso de jugar ese partido con una tarima en la parte sur, como pasó antes en el Mineirao, y gracias a eso tenemos el partido en nuestra casa, que es El Campín, pero sin la tribuna sur y parte de oriental y occidental. Serán diez mil puestos menos", dijo en Primer toque de Win Sports.



¿Cómo funcionará para esos aficionados la logística de la ubicación? "Los abonados de sur serán redistribuidos en la norte y los laterales. Los de occidental y oriental se reubicarán más hacia el centro. Ahora es esperar que ellos hagan uso de su posibilidad", dijo Ardila, en alusión a que los abonados tienen prelación pero, en caso de no adquirir las entradas en los plazos establecidos, liberarán sus tiquetes para el público general.



"Habrá unos 24.500 puestos, hoy salimos a la venta con la prelación que es para los abonados, quienes pueden reservar su puesto con precio preferencial. Ellos dispondrán de 20 mil abonos hasta el jueves santo. Si alguien no hace uso de su derecho, ese remanente se pondrá ala venta desde el viernes santo, con un precio distinto. Hoy tendríamos 4.500 boletas disponibles para público general", explicó Ardila.



¿Cuánto valen las boletas?



Ahora es turno para los aficionados, que en redes sociales se han quejado por el precio de las entradas, que en algunos casos superan el medio millón de pesos. En todo caso, serán tarifas más económicas que aquellas que queden para el público general.

​

Estas son las tarifas en todas las localidades para abonados:



Oriental popular Norte Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) y 101.500 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental popular Sur Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental general Norte Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental general Sur Baja: 226.200 COP (Abono tres partidos) 101.500 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental central Alta: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental central Baja: 312.000 COP (Abono tres partidos) 140.000 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental norte Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental sur Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental preferencial, Norte Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Oriental preferencial, Sur Alta: 323.700 COP (Abono tres partidos) 145.250 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental lateral Norte: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP(boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental lateral Sur: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental general Norte Baja: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental general Sur Baja: 421.200 COP (Abono tres partidos) 189.000 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental central Alta: 585.000 COP (Abono tres partidos) 262.500 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental central Baja: 585.000 COP (Abono tres partidos) 262.500 COP (vs. Flamengo)

Occidental preferencial Norte Alta: 534.300 COP (Abono tres partidos) 239.750 COP (boleta suelta vs. Flamengo)

Occidental preferencial Sur Alta: 534.300 COP (Abono tres partidos) 239.750 COP (vs. Flamengo)



Si usted no es abonado tenga en cuenta que deberá esperar hasta el 29 de marzo para saber qué localidades quedan disponibles y a qué precios. Tenga en cuenta que serán superiores a las tarifas de los abonados.