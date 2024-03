Campeón de Libertadores alerta: 'más bajo no puede caer Nacional'

Atlético Nacional vive una situación muy difícil en la Liga Betplay I 2024, en la que es penúltimo y no tiene margen de error para soñar con clasificarse a los cuadrangulares.

El golpe de la eliminación de Copa Libertadores no parece un tema superado ni con el cambio de entrenador, pues de Jhon Bodmer a Pablo Repetto, su reemplazo, el cambio en el juego, en la actitud y en el sello del equipo sigue siendo una deuda pendiente.



Muchos se han expresado por esta grave crisis de resultados, entre ellos aquellos que supieron darle brillo al palmarés del equipo más ganador de Colombia.



Uno de ellos es Macnelly Torres, nada menos que el ganador de diez títulos con el verde: 4 Ligas, 2 Copas, 2 Superligas, una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.



Su autoridad para hablar de lo que ocurre en la institución no tiene discusión, como tan poco su evidente falta de optimismo sobre una recuperación a corto plazo.



“Yo creo que más bajo no puede caer Nacional. Yo no sé si en este momento se estará pensando en ganar los ocho juegos que quedan y meterse a los ocho. Es algo titánico y más como juega Nacional, no es imposible porque me pasa lo que a Juan Felipe con Junior, pero creo que ya Nacional tocó fondo", dijo el ahora panelista en el Vbar de Caracol.



"Yo creo que esto debe servir para que la dirigencia al final del torneo tome decisiones realmente que vayan en mejora de lo que es Nacional”, añadió.

Con un tono nostálgico, el creativo se refirió a lo que ocurría en el pasado, en aquellos tiempos en los que él supo brillar: “Nacional mostró cuál era la ruta para ser protagonista nacional e internacionalmente durante muchos años. No sé en qué momento se pensó que la ruta era otra y hoy es obvio que tiene que haber cambios significativos en la forma de dirigir al club, tanto deportiva como administrativamente”, concluyó.