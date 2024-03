Sorprende: data reveló los de mayor posibilidad de clasificar en Liga

La Liga BetPlay 2024-I continúa y tras la fecha 12 totalmente terminada, algunos equipos están encaminados hacia la clasificación a cuadrangulares, pero hay otros que están casi que, condenados a la eliminación, siendo Atlético Nacional el panorama más complejo.



En total quedan en disputa 21 puntos y los que están en la parte baja de la clasificación como Nacional, Pasto, Chicó, Alianza, Millonarios, Fortaleza y América, deberán hacer la mayor cantidad de unidades, casi que obligados a ganar todos sus partidos para no quedar por fuera de los cuadrangulares, pero su momento, más las estadísticas no los acompañaría.



Ante ello, la data dio su veredicto a siete fechas de terminar la fase de todos contra todos y arrojó que los grandes equipos como Nacional, Millonarios, América, Deportivo Cali y Medellín no conseguirían clasificar dentro de los ocho.



Según Matics, la posibilidad de Nacional está en 7.3%, Millonarios 4.4%, América 3.5%, Cali 9% y Medellín 10%, por lo que no podrían entrar en la fiesta por el título.



Por otro lado, los que terminarían ingresando son Deportivo Pereira, Tolima, Santa Fe, Equidad, Junior, Bucaramanga y Jaguares, quienes tienen posibilidades entre el 99% y 71%, es decir, solo habría dos equipos grandes en la lucha por la estrella de mitad de año.



De igual manera, el número mágico actualizado tras doce fechas es de 30 puntos, porcentaje que está en un 24%, mientras que el de los que está por fuera de los ocho y con mayor probabilidad es Águilas Doradas, que tiene un 47%.



Todos los resultados se dan en base al rendimiento de los equipos de local y visitante, pero habrá que esperar si hay sorpresas de cara a los próximos partidos, en el que muchos grandes tratan de salir de la crisis de resultados para aspirar a un lugar dentro de los ocho mejores.



Posibilidades de clasificar en los ocho tras fecha 12 de Liga 2024-I:



Pereira – 99.4%

Tolima – 99.2%

Santa Fe – 95.8%

Equidad – 96.3%

Junior – 77.4%

Once Caldas – 68.7%

Bucaramanga – 99.2%

Jaguares – 71.7%

Medellín – 10.4%

Cali – 9%

Envigado – 3.3%

Águilas – 47.2%

América – 3.5%

Fortaleza – 4.1%

Millonarios – 4.4%

Alianza – 0.7%

Boyacá Chicó – 2.4%

Nacional – 7.3%

Patriotas – 0.0%